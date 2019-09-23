Документы ребенка от рождения до совершеннолетия в Днепре: где и какие нужно подавать и получать

В течении жизни родители часто задаются вопросами о том, какие документы нужно оформлять в определенном возрасте чада, где подавать заявления на получение и какой пакет документов необходим.

OBOZREVATEL расскажет подробнее о всех нюансах и особенностях, а также более детально ознакомит с перечнем основных обязательных документов.

Подробнее об основных детских документах ukrinform

Как получить помощь в связи с беременностью и родами

Пособие по беременности и родам в Украине - это оплата декретного отпуска. Оно начисляется в размере 100 процентов средней зарплаты. Подать документы на получение помощи Вы можете через портал государственных услуг iGov (услуга: Назначение пособия по беременности и родам).

Если Вы хотите получить пособие по беременности и родам непосредственно в органах социальной защиты, необходимо подготовить следующий пакет документов:

- заявление матери (усыновителя, опекуна), которое составляется по форме, утвержденной Минтруда;

- паспорт;

- идентификационный код;

- справка из женской консультации (больничный);

- если женщина является военнослужащим - справка с места службы;

- для студентов, докторантов, аспирантов - справка с места учебы;

- в случае, если женщина уволена с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации - справка ликвидационной комиссии об увольнении;

- если женщина безработная - справка из центра занятости о том, что заявительница зарегистрирована в центре занятости как безработная;

- для женщин-предпринимателей - справка из Фонда социального страхования о том, что заявитель не платит страховые взносы;

- для усыновителей и опекунов - копия решения об усыновлении или об установлении опеки.

leleka.com.ua

Как получить свидетельство о рождении

В течение месяца после рождения ребенка необходимо зарегистрировать факт его рождения в органах регистрации актов гражданского состояния и получить свидетельство о рождении. Вместе со свидетельством о рождении в РАГС выдадут справку для получения пособия на ребенка, которая действительна в течение 6 месяцев (выдается вместо справки из роддома).

Если регистрировать ребенка позже, чем через месяц после рождения

При наличии медицинского свидетельства о рождении закон предусматривает регистрацию ребенка до его совершеннолетия. Однако, за регистрацию позже, чем через месяц со дня рождения ребенка, придется заплатить штраф (от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан).

Если медицинское свидетельство утеряно, а ребенку еще не исполнился 1 год, можно получить новое с пометкой "дубликат" и зарегистрировать рождение ребенка в органах РАГС или в исполнительных органах местных (городских, сельских, поселковых) советов. Если медицинское свидетельство утеряно, а ребенку уже исполнился 1 год, регистрация рождения ребенка производится по решению суда об установлении факта рождения.

В зависимости от обстоятельств и места рождения ребенка для его регистрации понадобятся различные документы:

Если ребенок родился в медицинском учреждении в Украине:

- Медицинское свидетельство о рождении (форма № 103/у), которое выдается учреждениями, где принимаются роды (независимо от их формы собственности).

Если ребенок родился не в медицинском учреждении (например, дома):

- Медицинское свидетельство о рождении или медицинская справка о пребывании ребенка под надзором лечебного учреждения - заполняется врачом, под наблюдением которого находится новорожденный.

- Вывод, который подтверждает факт рождения ребенка вне медицинского учреждения - выдается медицинской комиссией, создание которой возлагается на органы местной власти.

Если ребенку уже исполнился 1 год

- Медицинское свидетельство о рождении.

- Медицинская справка о пребывании ребенка под надзором лечебного учреждения, которая заполняется врачом, который наблюдал новорожденного.

Если ребенок родился в чрезвычайных обстоятельствах (на корабле, в самолете и т.д.)

- Акт, составленный соответствующими должностными лицами (капитаном судна, командиром, начальником поезда и т.д.) с участием двух свидетелей и врача или фельдшера (если врач или фельдшер были на транспортном средстве).

- Медицинская справка о пребывании ребенка под надзором лечебного учреждения.

Если ребенок родился в другой стране

-Родители могут зарегистрировать ребенка в компетентном органе этого государства или в дипломатическом или консульском учреждении Украины в стране пребывания. Основанием для государственной регистрации новорожденного в Украине есть медицинский документ другого государства, подтверждающий рождение ребенка, должным образом легализован (проставление апостиля или консульская легализация).

При отсутствии этих документов зарегистрировать рождение ребенка можно на основании судебного решения об установлении факта рождения ребенка его матерью.

Если ребенок рожден суррогатной матерью

- Заявление супругов, которые дали согласие на применение вспомогательных репродуктивных технологий.

- Документ, подтверждающий факт рождения ребенка суррогатной матерью.

- Заявление суррогатной матери о согласии на запись супругов родителями ребенка, подпись на котором удостоверяется нотариально.

- Справка о генетическом родстве родителей (матери или отца) с плодом.

Порядок и документы для регистрации рождения в зависимости от того, кто регистрирует ребенка

Если родители ребенка состоят в браке

Если ребенок родился у супругов, жена записывается матерью, а мужчина - отцом ребенка по заявлению любого из них. Зарегистрировать ребенка можно по месту жительства родителей или по месту его рождения. Место проживания родителей определяется по штампу регистрации в паспорте, а место рождения ребенка - справкой из медицинского учреждения.

Документы для регистрации:

- письменное (или устное) заявление родителей;

- паспорта или другие документы, удостоверяющие личность родителей;

- свидетельство о браке;

- медицинское свидетельство о рождении ребенка.

Если родители ребенка НЕ состоят в браке:

Зарегистрировать ребенка можно по месту жительства одного из родителей или по месту его рождения. Место проживания родителей определяется по штампу регистрации в паспорте, а место рождения ребенка - справкой из медицинского учреждения.

Чтобы зарегистрировать рождение ребенка по месту жительства отца, с заявлением о регистрации одновременно подается совместная заявления матери и отца о признании отцовства. Такое заявление можно подать и до рождения ребенка, приложив к нему справку из медицинского учреждения о беременности.

Если мать ребенка не состоит в браке и нет заявления о признании отцовства, то ребенку присваиваются фамилия и гражданство матери. Собственное имя и отчество ребенка мать указывает в заявлении о регистрации рождения.

Документы для регистрации:

- письменное (или устное) заявление родителей;

- паспорта или другие документы, удостоверяющие личность родителей;

- документ, на основании которого вносятся данные об отце ребенка - совместное заявление матери и отца о признании отцовства или заявление матери;

- медицинское свидетельство о рождении ребенка.

etcetera.media

Выбор имени и фамилии для ребенка

Если родители имеют общую фамилию, то эта фамилия присваивается и детям. При разных фамилиях, с письменного согласия родителей, ребенку присваивается фамилия отца или матери, или двойная фамилия. В заявлении о присвоении ребенку двойной фамилии родители отмечают, чья фамилия идет первой. Имя ребенку дают родители. Если женщина замужем и нет добровольного признания отцовства, имя выбирает мать. При регистрации рождения ребенку может быть присвоено не более двух имен. Отчество ребенку присваивается по имени отца. По просьбе родителей отчество может также образовываться в соответствии с национальными традициями либо не присваиваться вообще.

Спор между родителями относительно фамилии и имени ребенка может решаться через органы опеки и попечительства или по решению суда.

Как получить помощь при рождении ребенка

Помощь при рождении составляет 41 280 гривен и не зависит от того, какой по счету ребенок в семье. Выплачивается сразу 10 320 грн, остальная сумма выплачивается по 860 грн в течение 36 месяцев.

Если ребенок родился мертвым, помощь не назначается. В случае смерти ребенка после рождения помощь может быть выплачена. Для этого к стандартному пакету документов необходимо приложить копию свидетельства о смерти ребенка.

Для получения помощи необходимо подать документы в отдел социальной защиты населения по месту жительства одного из родителей (опекуна), с которым постоянно проживает ребенок, или по месту рождения ребенка. Сделать это можно через портал государственных услуг iGov (услуга: Назначение социальной помощи при рождении ребенка) или обратившись в отдел лично.

Важно: обратиться необходимо не позднее 12 календарных месяцев после рождения ребенка, в противном случае помощь не назначат.

Документы для получения помощи при рождении ребенка при личном посещении органов социальной защиты:

- паспорт одного из родителей (заявителя);

- индивидуальный налоговый номер (ИНН);

- заявление на получение социальной помощи от одного из родителей (опекуна)

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- справка для получения пособия на ребенка (полученная в РАГС)

- копия решения об установлении опеки (только для опекунов)

- справка о неполучении пособия (если заявитель зарегистрирован в другом районе).

Кроме того, в зависимости от различных жизненных ситуаций можно получить другие виды социальной помощи на ребенка.

porady.org.ua

Как зарегистрировать место проживания ребенка

Подать документы для регистрации места проживания ребенка можно через портал государственных услуг iGov (услуга: Регистрация места проживания ребенка до четырнадцати лет). Новорожденный ребенок должен быть зарегистрирован по месту жительства родителей в течение 3 месяцев со дня государственной регистрации его рождения.

Согласно Закону Украины, ребенок до 10 лет может быть зарегистрирован только с одним из родителей (опекуном, попечителем). После 10 лет ребенок может быть прописана по месту регистрации других родственников. Согласие собственника или лиц, проживающих на этой жилплощади, не нужна.

Функции регистрации места жительства с 01.04.2016 возложены на органы местного самоуправления, также им должны быть переданы все картотеки ЖЭКов и данные ДМС. Поэтому, если родители хотят зарегистрировать ребенка самостоятельно, необходимо узнать, кто именно в Вашем населенном пункте занимается регистрацией (ЦНАП, районный совет, горисполком или другой орган).

Подросток, которому уже исполнилось 14 лет, самостоятельно подает документы для регистрации в соответствующий орган местного самоуправления.

Документы для регистрации места проживания ребенка при личном визите в миграционную службу или органы местного самоуправления:

- заявление о регистрации места жительства;

- паспорт одного из родителей, в который прописывается ребенок;

- свидетельство о рождении;

- квитанция об оплате админуслуги.

При регистрации необходимо присутствие обоих родителей или их нотариально заверенное согласие на регистрацию ребенка по новому месту жительства. После регистрации ребенка необходимо обновить информацию о количестве проживающих для коммунальных служб. Сделать это можно через портал государственных услуг iGov.

Как зарегистрировать ребенка в детский сад

Подать документы для регистрации ребенка в дошкольное учреждение Вы можете через портал государственных услуг iGov (услуга: Регистрация ребенка в сад).

Документы для регистрации ребенка в детский сад при личном посещении:

- заявление одного из родителей или лица, которое их заменяет (бабушки, дедушки и т.д.);

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- копия паспорта первой, третьей страницы и страницы с пропиской одного из родителей (лучше того, кто записывает его в сад);

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, оформляется участковым врачом (или лечащим педиатром). Эта справка выписывается на основании полученных выводов узких специалистов (необходимое письмо для прохождения этих специалистов вам предоставит медсестра участковой поликлиники) и результатов анализов;

- медицинская справка участкового врача об эпидемиологическом окружении. Справка об отсутствии инфекционных заболеваний действительна только 3 дня, поэтому взять ее заранее не получится. С этой справкой вы придете в первый день посещения вашим ребенком детского сада.

kolobok.ua

Как оформить загранпаспорт для ребенка

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу оформляется детям до 16 лет на 4 года, детям старше 16 лет - на 10 лет. Срок оформления 20 рабочих дней, срочный - 7 рабочих дней. Дети до 16 лет освобождаются от уплаты госпошлины при оформлении загранпаспорта, оплачивается только админуслуга.

Заполнить анкету и подать документы для оформления загранпаспорта ребенку до 16 лет родители (или один из родителей, с которым проживает ребенок в случае развода) могут через портал государственных услуг iGov (услуга: Выдача паспорта гражданина для выезда за границу для ребенка). Если паспорт оформляется за рубежом и один из родителей иностранец, то его присутствие не требуется.

Документы для оформления загранпаспорта ребенку при личном визите в миграционную службу или органы местного самоуправления:

- оригинал и копия свидетельства о рождении или справки о принадлежности к гражданству Украины (если один из родителей иностранец);

- квитанция об уплате админуслуги (должна быть оформлена на ребенка или в назначении платежа указано, что загранпаспорт оформляется на ФИО ребенка);

- если ребенку исполнилось 12 лет, то его присутствие при оформлении загранпаспорта обязательно;

- если ребенку не исполнилось 12 лет, можно предоставить две цветные фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра и одну фотографию размером 10х15 сантиметров для сканирования (фото выполнены на белом фоне, лицо ребенка занимает не менее 80% фотографии), присутствие ребенка не обязательно;

- оригиналы и копии паспортов родителей, также необходимо присутствие обоих родителей.

Если один из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, ограниченно дееспособным или недееспособным, лишен родительских прав, а также, если сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении или если сведения об отце ребенка внесены в актовую запись о рождении при заявлении матери, заявитель также подает оригинал и копию одного из следующих документов:

- свидетельство о смерти одного из родителей;

- решение суда о лишении родительских прав одного из родителей;

- решение суда о признании одного из родителей безвестно отсутствующим;

- решение суда о признании одного из родителей недееспособным;

- свидетельство о разводе или решение суда и справку о регистрации места проживания и проживания ребенка вместе с одним из родителей, который подает заявление-анкету;

- выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины.

Как ребенку получить паспорт гражданина Украины

Паспорт оформляется при достижении ребенком 16-летнего возраста, услугу можно получить через iGov (услуга: Оформление и выдача паспорта гражданина по достижении 16-летнего возраста). На данный момент представляется или ID-карта или книга, в зависимости от наличия в подразделении соответствующей аппаратуры. Соответствующая услуга на iGov - Оформление паспорта гражданина Украины лицам, достигшим 16-летнего возраста в форме ID карты. ID-карта идет с чипом, но можно отказаться от чипа по религиозным соображениям.

Для оформления ID-карты нужно только свидетельство о рождении. Дополнительно, но не обязательно, можно предоставить ксерокопии паспортов родителей.

С 01.10.2016 выдача ID-карт осуществляется с 14 лет.

fakty.ua

Как ребенку получить индивидуальный налоговый номер

Если ребенок в возрасте до 14 лет

Заявление на получение ИНН для ребенка подает в инспекцию один из его родителей или опекун. Получить ИНН можно даже на новорожденного, но предварительно необходимо оформить свидетельство о рождении и зарегистрировать ребенка по месту жительства.

Документы для ИНН ребенку до 14 лет

- заявление по форме № 2-2-Учет;

- свидетельство о рождении;

- свидетельство о регистрации по месту жительства (выдает паспортный стол)

- паспорт одного из родителей, который подписывает заявление.

Если ребенок старше 14 лет

Подросток самостоятельно обращается в налоговую инспекцию за получением свидетельства о присвоении ИНН. Ему необходимо заполнить заявление по форме № 2-2-Учет и предъявить паспорт со штампом о регистрации по месту жительства. Примерно через 5 дней после подачи заявления можно получить свидетельство о постановке на учет в налоговых органах. Ребенок старше 14 лет делает это самостоятельно, по своему паспорту.

Постановка на учет в военкомат

Юноши, вызываемые для первоначальной постановки на воинский учет, обязаны лично прибыть в военный комиссариат (на призывной пункт), имея при себе следующие документы:

- ксерокопию свидетельства о рождении;

- ксерокопию паспорта;

- ксерокопию справки о присвоении идентификационного кода;

- копию аттестата с оценочной ведомости;

- справку о составе семьи;

- характеристику с места учебы или работы;

- справку с места учебы или работы;

- фотографии без головного убора размером 3х4 - 4 шт., 5х6 - 2 шт., 9х12 - 1 шт .;

- медицинские документы о состоянии здоровья.

Для снятия с воинского учета в военкомате в связи с переездом на новое место жительства необходимо иметь следующие документы:

- домовая книга (или форма 17)

- приписное свидетельство;

- паспорт.

akcenty.com.ua

Яна Коваль

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