Dmart: открытие скоро!

Уже в этом месяце в Каменском откроется современный торговый центр: 29 ноября Dmart станет не только местом для покупок, но и территорией семейного отдыха и приятного времяпрепровождения с друзьями. Местом, где можно вкусно покушать, красиво одеться, весело отдохнуть и всегда найти что-­то новое.

В 4-­этажном торговом центре располагаются супермаркет Dmart, магазины брендовой одежды, зона уникальных ресторанов и детский центр DКids. Каждому из них есть чем удивить. До открытия еще несколько недель, но уже сейчас видно, что подобный уровень и подход к обслуживанию станет для Каменского действительно чем­-то новым. В день открытия несколько несколько часов будет действовать скидка 50% на все (кроме алкоголя)!

Dmart

За продуктами — в Dmart

Первый этаж торгового центра — продуктовый супермаркет Dmart. Качественно и со вкусом — первые слова, которыми хочется его охарактеризовать. В оформлении интерьера здесь использованы современные и природные материалы, а освещение организовано в соответствии с современными тенденциями мерчандайзинга. Дизайн магазина выдержан в стилистике улочек старой Праги, с ее фонарями и каменными стенами. Атриум торгового центра уникален. Самый большой зенитный фонарь в городе дает естественный дневной свет, который освещает уютное кафе у подножия падающего с высоты четвертого этажа водопада.

Четверть всей торговой площади супермаркета Dmart выделена под свежие натуральные продукты: овощи, фрукты, зелень. Натуральность и свежесть здесь не рекламные слоганы, а принцип. Как рассказал директор магазина Игорь Богун, контроль качества начинается с изучения условий хранения продуктов прямо на базах поставщиков и заканчивается проверкой на нитраты в момент отгрузки их в магазин (для этого здесь есть все необходимое оборудование). Кроме того, экзотические фрукты в торговом зале будут продаваться с охлаждаемой витрины.

И это лишь одна из уникальных особенностей супермаркета. А их много: например, здесь можно будет купить живые цветы, а в зоне товаров для праздников найдется все, чем можно букет дополнить.

Ассортимент предлагаемых продуктов — главная фишка супермаркета Dmart. Свои рыбный и мясной цеха с новым уникальным оборудованием всемирно известных фирм — залог успеха, вкуса и свежести. Кроме самого вкусного мяса от отечественного производителя для гурманов здесь обязательно будет австралийская и новозеландская баранина, настоящие американские стейки. Устрицы, омары и лобстеры, перед тем как попасть к вам на стол, будут жить в аквариуме с морской водой, карповые и осетрина — в аквариуме с пресной.

Dmart

Своя пекарня супермаркета Dmart предложит самый вкусный в городе хлеб (конечно же, с хрустящей корочкой!). Оборудование для нее покупалось в Европе: багетоформовочные машины привезли из Франции, тестомесы, машины для ферментированния — из Германии и Италии. Рецептура для хлебобулочных изделий лучшая из того, что может предложить мир выпечки на сегодня. Какой хлеб: нарезанный или нет — это теперь выбор покупателя. Определиться с этим ему поможет современная хлеборезательная машина самообслуживания.

В супермаркете Dmart будет представлен широчайший диапазон товарных позиций, которые вы больше нигде в городе не найдете. Это касается как продуктов, так и напитков. Например, многообразие сортов пива (в том числе импортного и крафтового) едва вмещает в себя огромный 12-­метровый холодильник.

В супермаркете Dmart особое внимание уделено безопасности пищевой продукции. Концепция ХАССП, которая используется здесь, обеспечивает контроль качества на всех этапах обращения с пищевыми продуктами. Это видно уже сейчас: отделы бытовой химии Housing и продукции для домашних любимцев LiBro в Dmart’е выделены в отдельные магазины, которые находятся слева и справа от основного торгового зала.

Конечно же, здесь будут и своя кухня, и вкуснейшая пицца от итальянских шефов. Об этом и многом другом читайте в следующих номерах газеты. До встречи в торгово­-развлекательном центре Dmart!

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