Дистанционное обучение в ВУЗах Днепра: как оно дается студентам и преподавателям

Из-за продления общенационального карантина студенты и преподаватели Днепра вынуждены обучаться в дистанционном режиме. Как сообщают в правительстве, учебный год в высших учебных заведениях может закончиться в такой же форме.

Как дается студентам и преподавателям Днепра дистанционное обучение – OBOZREVATEL расскажет далее.

Дистанционное обучение в ВУЗах Днепра spb.aif.ru

Что говорят в правительстве

Как рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, высшие учебные заведения Украины закончат текущий учебный год дистанционно, если ситуация с пандемией коронавируса не изменится. Так, студентов ждет проведение экзаменов онлайн, но при этом период проведения сессий смещен не будет.

"Мы предоставили рекомендательное письмо высшим учебным заведениям по организации окончания учебного года. Исходя из ситуации, окончания учебного года будет происходить дистанционно. И высшие учебные заведения должны быть готовы завершить учебный год", – отметила Мандзий.

Чиновница добавила, что также у ВУЗов были технические возможности для организации проведения зачетов, экзаменов и выпускных экзаменов дистанционно.

"Мы рекомендовали подойти организованно к окончанию учебного года и закончить его в сроки, которые были предусмотрены, организовать дистанционно сдачи экзаменов и сессии.

Если будет изменена эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничения относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, бесспорно, заведения высшего образования смогут организовать сессию в аудиториях", – сообщила Мандзий.

Дистанционное обучение socportal.info

Восстановление работы учебных заведений после карантина: план правительства

Недавно Кабинет министров Украины обнародовал поэтапный план снятия карантина, которые планируется внедрять после 11 мая.

План содержит пять этапов выхода страны из карантина, которые будут реализовываться один за другим, после стабилизации эпидемиологической ситуации, обусловленной каждым предыдущим этапом.

План также предусматривает условия, при которых в Украине постепенно будет восстанавливаться работа учебных заведений.

Восстановление работы учебных заведений будет происходить поэтапно. Первыми откроются учреждения, которые обеспечивают проведение ВНО. Отмена ограничений на работу всех учебных заведений состоится на завершающем этапе выхода из карантина.

В частности, планируется, что восстановление обучения выпускных классов в школах и подготовка к проведению ВНО может состояться при реализации второго этапа плана, отдельные учебные заведения могут открыться в ходе третьего этапа, а снятие ограничений по функционированию всех учебных заведений должно состояться во время реализации четвертого этапа снятия карантинных мероприятий в Украине.

Отметим, что план Кабинета министров по снятию карантина не содержит конкретных дат, а опирается на состояние эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как дается дистанционное обучение студентам Днепра

Для многих студентов введение дистанционного обучения – непонятное и "страшное" новшество. Изначально некоторые не понимали, как будет работать данная функция, а главное – как сдавать зачеты и закрывать сессию.

В этом году студентка одного из ВУЗов Днепра Алина заканчивает 4 курс и готовится к дипломированию:

"С начала карантина преподаватели сказали нам установить специальную программу для дистанционного обучения. В принципе, занятия проходят по расписанию, качество видеосвязи и звука в норме, и я считаю, что это очень хорошо.

Но когда я узнала о том, что в ВУЗах планируют завершить учебный год также дистанционно, то, если честно, вообще этого не представляю. Как получать и выставлять зачеты? Но самое главное – как сдавать экзамены? Думаю, что многие смогут свободно списывать… Поэтому о каких знаниях может идти речь?

Защита диплома также под вопросом. Каким образом это будет проходить? Я считаю, что это будет очень сложно. А что делать тем, у кого плохая связь дома? Как им сдавать дипломы?", – рассказала Алина.

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Студентка 3 курса Виктория живет в маленьком селе, где со связью, а тем более с Интернетом – большие проблемы:

"В период карантина мне не было смысла оставаться в городе. А когда я узнала о закрытии транспорта, то сразу же уехала домой.

Я живу в селе, но компьютер и Интернет здесь есть, но работают они очень плохо. Чтобы загрузить хотя бы одну вкладку, мне приходиться ждать около 3-4 минут. Поэтому я редко попадаю на онлайн-занятия, а если и получается зайти, то чаще всего выбивает связь.

Как буду закрывать сессию – неизвестно. Придется звонить в деканат и объяснять ситуацию, искать выход из положения...", – сообщила студентка Виктория.

А вот у студентки Елены, как оказалось, уже началась сессия дистанционно, но ее и остальных одногруппников никто об этом не предупредил:

"Мне позвонила староста группы и рассказала, что якобы у нас должен был быть экзамен, о котором преподаватели и деканат нам не сообщили, и теперь вся наша группа его, так сказать, "прогуляла".

Естественно, мы подняли бунт и начали связываться для выяснения этой ситуации. И как нам сказали, что уже завтра могут поставить этот экзамен повторно. Вопрос: как успеть подготовиться к нему? Ни вопросов, ни тем… Вот и все наше образование...", – рассказала Елена.

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А вот студент Александр очень доволен дистанционным обучением и считает, что это лучше, нежели ходить ежедневно в университет:

"Приложение для обучения очень удобное. Можно легко загрузить готовые домашние задания, отправить их и даже отменить сдачу.

Затем преподаватели проверяют и также загружают все оценки и замечания в файлы, прикрепленные в приложении.

Дистанционное обучение мне очень нравится. Лежишь с ноутбуком, слушаешь лекции и спокойно, без спешки выполняешь все задания", – отметил Александр.

На днях у студентки Алены уже был пробный экзамен дистанционно. Преподаватели решили проверить, каким образом это будет происходить и смогут ли студенты справиться:

"Нам заранее отправили вопросы на экзамен. Мы с одногруппниками разделили между собой и подготовили ответы.

Экзамен длился по стандарту – 1,20. В приложении открыли вкладку с вопросами и тестами, ее легко можно было сворачивать и искать ответы в Интернете. Ничего сложного", – рассказала студентка Алена.

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Что думают преподаватели Днепра о дистанционном обучении

Дистанционное обучение дается не всем преподавателям. Многие плохо разбираются в компьютерной технике и поэтому им приходится всему учиться:

"Раньше я редко пользовалась компьютером, всегда делала всю работу вручную или же с помощью телефона.

Когда ввели дистанционное обучение, пришлось установить специальное приложение и учиться им пользоваться. Лично мне помогает в этом дочь, иначе сама я бы не разобралась.

В таком режиме проходят не только занятия, но и собрания с коллегами, где мы обсуждаем важные вопросы.

Могу сказать, что не только я учусь разбираться в компьютере. Многие мои коллеги также не понимают, куда нужно заходить, что нажимать и как в общем вести диалоги дистанционно. Думаю, что со временем все научатся и привыкнут", – рассказала преподаватель Светлана Николаевна.

Преподаватели не скрывают, что скучают по живому общению с коллегами и студентами:

"Я понимаю, что карантин – единственное событие действия, но крыша с расстояния ездит, а тоска по работе с людьми-некомпьютерами становится невыносимой. Надеюсь встретиться в реале", – сообщила преподаватель Оксана Викторовна.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Кабинет министров Украины утвердил льготы на множество услуг во время карантина. Стало известно, какие услуги могут не оплачивать жители Днепра и как обстоят дела с оплатой за обучения в ВУЗах.

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