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24 декабря • обновлено в 14:53
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София Ковнир

Дед Мороз и Снегурочка на дом: во сколько обойдется новогодняя сказка в Днепре

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В преддверии Нового года родители хотят подарить своим детям незабываемый праздник с подарками и Дедом Морозом со Снегурочкой.

OBOZREVATEL подробно расскажет, сколько стоит в Днепре подарить деткам настоящую сказку.

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Услуги Деда Мороза и Снегурочки

Услуги Деда Мороза и Снегурочки

shopings.ru

Цены на услуги Деда Мороза и Снегурочки зависят от того, какую развлекательную программу Вы хотите для своего ребенка и в какой день.

Так, в одном из агентств предлагают уже готовую новогоднюю программу, которую могут организовать на специальном квартирнике. Дети смогут поиграть в игры, принять участие и помочь разгадать секреты новогодней сказки. Также программа наполнена танцами, песнями, подарками и яркой фотосессией.

Отметим, что участвовать могут дети от 2 до 10 лет. Продолжительность такой развлекательной программы 25-30 минут.

Кроме Деда Мороза и Снегурочки детей будут развлекать дополнительные аниматоры.

Стоимость зависит от выбранной даты и времени:

  • До 31 декабря – 1300 гривень;

  • 31 декабря с 9:00 до 15:00 — 1300 гривень;

  • 31 декабря с 16:00 до 19:00 — 1700 гривень;

  • 31 декабря с 20:00 до 23:00 — 2300 гривень.

Дед Мороз и Снегурочка

Дед Мороз и Снегурочка

Если Вы хотите, чтобы Дед Мороз и Снегурочка пришли к деткам на дом, то в Днепре это можно легко осуществить.

Как рассказали OBOZREVATEL в одном из праздничных агентств, цены на заказ подобной услуги 31 декабря зависят от времени:

  • До 12:00 – 1300 гривень;

  • С 12:00 до 18:00 – 1500 гривень;

  • С 18:00 до 22:00 – 1800 гривень;

  • С 22:00 и до неограниченного времени – 2100 гривень.

В агентстве отметили, что в услугу входит заранее подготовленная программа для развлечения детей: активные игры на новогоднюю тематику, хороводы вокруг елки, подарки, фото на память. Также возможно проведение программы, как на русском, так и на украинском языках. Время проведения программы – 30 минут.

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Дед Мороз и Снегурочка

Дед Мороз и Снегурочка

В одном из агентств цены на услуги Деда Мороза и Снегурочки зависят от того, на каком берегу Вы живете в Днепре и в какой день предпочтете сделать заказ.

Так, с 19 по 29 декабря придется заплатить 1000 гривень за 30 минут или 1500 гривень за час поздравления. 30 декабря – 1200 грн/30 минут или 1800 грн/час.

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За эту стоимость аниматоры поздравят деток с музыкальным сопровождением, играми и танцами. В развлекательную программу входят танцы под сосульками, украшение снеговика, игры со снежной вьюгой и многое другое.

Также дополнительно можно заказать следующие услуги:

  • Фотограф – 800 грн/час;

  • Дождь из мыльных пузырей – 100 грн/3-5 минут;

  • Шар-сюрприз – 250 грн;

  • Новогодние шары на палочке – 10 грн/шт;

  • Светящиеся браслеты – 6 грн/шт;

  • Сладкая вата – 800 грн.

Дед Мороз и Снегурочка

Дед Мороз и Снегурочка

Подобные услуги можно заказать не только в праздничных агентствах, но и на сайтах бесплатных объявлений.

Здесь стоимость Деда Мороза и Снегурочки на дом немного отличается от официальных агентств. Так, аниматоры предлагают 20-минутную программу, в которую входят:

  • Игры и хороводы;

  • Песни и танцы;

  • Прослушивание детских стишков;

  • Музыкальное сопровождение;

  • Подарок от Деда Мороза для взрослых.

За такое удовольствие нужно заплатить от 1000 гривень и выше.

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От 150 гривень до 1000 долларов: цены на елки в Днепре

Некоторые аниматоры предлагают подобную услугу за определенную сумму, которая зависит от даты и времени проведение. Это немного дешевле, чем в праздничных агентствах.

За 20-30 минут развлечения придется заплатить:

  • С 18 по 28 декабря – 700 гривень;

  • С 28 по 29 декабря – 800 гривень;

  • 30 декабря – 900 гривень;

  • 31 декабря: до 14:00 – 1000 гривень; с 14:00 до 18:00 – 1200 гривень; с 18:00 до 21:00 – 1300 гривень; после 21:00 – цена договорная.

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Также есть аниматоры, которые предлагают экспресс-поздравление (15 минут), мини-поздравление (30 минут) или стандарт-поздравление (60 минут):

  • До 31 декабря – экспресс – 750 гривень; мини – 900 гривень; стандарт – 1000 гривень.

  • 31 декабря до 21:00 – экспресс – 850 гривень; мини – 1000 гривень; стандарт – 1200 гривень.

  • 31 декабря после 21:00 – экспресс – 1100 гривень; мини – 1300 гривень; стандарт – 1500 гривень.

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Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько стоит снять квартиру на Новый год в Днепре.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
Дед Мороз Новый Год-2020 аниматоры цены
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