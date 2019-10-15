Алименты на ребенка в Днепре: какие наказания ждут должников

В Днепре с каждым годом количество разводов растет, и, как правило, дети остаются с одним из родителей. Сейчас воспитывать и содержать несовершеннолетнего ребенка очень сложно. OBOZREVATEL расскажет, что за изменения произойдут с алиментами, и какие штрафы ждут неплательщиков.

Алименты

Что такое алименты и кто обязан их получать

Алименты — это денежные выплаты, которые должен платить один из родителей на содержание ребенка. Выплачивать их может не только отец, но и мать. Это зависит от того, с кем проживают дети.

Кто может получать алименты:

Беременная жена, но только после рождения ребенка.

Тот из родителей, с которым проживает ребенок. Материальное положение второго родителя не влияет на эту обязанность до достижения ребенком трехлетнего возраста. А в случаях, когда ребенок имеет физические или психологические пороки развития, то к достижению шести лет.

Мужчина или женщина, не состоящие между собой в браке, в том случае, когда один из них проживает и заботится об их общем ребенке.

Дети, не достигшие совершеннолетия, но которым еще не исполнилось 23 года, в случае если они учатся и нуждаются в постороннем материальном обеспечении. Их содержание является обязательным для родителей до окончания обучения, или до наступления 23-летнего возраста ребенка.

В случаях, когда у детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей нет родителей, они имеют право на алименты от других членов семьи и родственников.

Размеры алиментов

Как известно, с 1 июля 2019 года по всей Украине выросла сумма прожиточного минимума. Соответственно, размер алиментов увеличился.

Минимальный размер алиментов: до 6 лет ( 849,50 гривень ); от 6 до 18 лет ( 1059 гривень ).

Минимальный рекомендуемый размер алиментов: до 6 лет ( 1699 гривень ); от 6 до 18 лет ( 2118 гривень ).

Максимальный размер алиментов: до 6 лет (16990 гривень); от 6 до 18 лет (21180 гривень).

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Как получить алименты на ребенка

Для начала следует написать заявление в суд и указать:

Адрес и наименование суда;

ФИО того, с кого будут взыскать выплаты;

адрес места проживания бывших супругов;

требования получателя;

предоставление доказательств;

пакет документов;

требуемая сумма с плательщика.

Образец заявления на алименты pozovna.in.ua/

К этому заявлению следует прикрепить необходимые документы:

Копию свидетельства о браке, разводе, рождении ребенка;

копия паспорта ответчика и истца с указанием регистрации брака и прописки;

справка о доходах родителей и местонахождении ответчика.

Отметим, что также нужно оплатить судебный сбор – 768,40 гривень.

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Новый Закон и штрафы для неплательщиков

С 2019 года в Украине в силу вступил новый Закон об алиментах. Так, получатель алиментов имеет право на взыскание пени в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки. За годовую просрочку нарушителю придется отдавать большие суммы:

За год неуплаты - +20% от установленной суммы алиментов;

более двух лет - +30% от установленной суммы алиментов;

более трех лет - +50% от установленной суммы алиментов.

Согласно ст. 71 Закона Украины "Об исполнительных производствах", при невыплате алиментов или задолженности, суд может назначить неплательщику общественные работы (120-240 дней). Если нарушитель отказывается от выполнения таких работ, то ему грозит арест (до 10 суток) или уголовная ответственность.

Кроме этого, неплательщиков, у которых задолженность более полугода, вносят в реестр. Поэтому права нарушителя будут ограничены:

выезд за пределы страны;

право управлять транспортным средством;

право на охоту;

регистрация имущества.

Также теперь родителю ребенка, с которым он проживает, для его вывоза за пределы страны на период от одного месяца не требуется разрешение другого родителя.

Алименты Инсайдер Житомира

Днепрянка Татьяна развелась с мужем три года назад и воспитывает 5-летнюю дочь одна. Изначально она получала алименты на ребенка, но потом муж уехал заграницу и перестал платить:

"Когда бывший муж работал, то автоматически с его зарплаты на дочку перечисляли алименты. Сумма была разная – от 2 тысяч до 3 тысяч гривень. Но его это не устраивало, он уволился и уехал в Польщу. Во время пребывания заграницей муж не платил ни копейки и у него накопился долг около 20 тысяч гривень", – рассказала Татьяна.

По словам девушки, через время бывший муж вернулся в Украину и ему выставили сумму. Как оказалось позже, мужчина нарушил Закон Украины и снова сбежал заграницу:

"Он не собирался выплачивать долг по алиментам. К тому же, у него есть несколько кредитов в банке и тоже с задолженностями. У бывшего мужа много связей, поэтому он "дал на лапу" и уехал обратно в Польщу. Хотя это противоречит законодательству. Сейчас он получил зеленую карту и не собирается возвращаться в Украину. Периодически присылает деньги на ребенка, где-то раз в два-три месяца я получаю по 1200 гривень. Этого катастрофически не хватает, так как дочка растет и становится все больше потребностей", – добавила днепрянка.

Некоторые днепряне идут на хитрости и пытаются уменьшить сумму выплаты алиментов:

"С мужем прожили больше 10 лет, но наши пути разошлись. Дочь осталась со мной, ей уже 21 и она учится в университете. Изначально муж платил алименты (они автоматически вычислялись с его зарплаты). В месяц я получала около 3500 гривень. Когда бывшему мужу повысили зарплату, то он решил схитрить, так как сумма алиментов, естественно, увеличилась. Он предложил переводить деньги на карту самому в минимальном размере – 1060 гривень. Конечно, я поняла его план: он просто хотел платить меньше и поэтому я отказалась", – рассказала днепрянка Иванна.

Отметим, что суд может отсрочить уплату задолженности по алиментам. Также плательщик может подать иск, из-за которого его могут полностью или частично освободить от уплаты долгов. Но на это должны быть веские причины, например, возникновение тяжелой болезни или других серьезных обстоятельств.

София Ковнир

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