Депутат из Днепра помог отцу войти в рейтинг самых богатых людей Украины

Пребывание одиозного Вячеслава Мишалова на должности секретаря Днепровского горсовета для местных налогоплательщиков обошлось минимум в полмиллиарда бюджетных гривен. Именно столько подрядов на ремонтные работы в городе получили фирмы, связанные с семьей экс-секретаря.

Об этом сообщает "СтопКор". Издание течение трех дней инспектувало "реконструированные" объекты и пыталось отыскать горе-подрядчиков. То, что журналистам удалось увидеть воочию и снять копетром, просто шокирует.

Одним из самых громких оказался скандал вокруг так называемого "золотого моста", на состояние которого обратил внимание даже президент Зеленский в ходе визита в Днепр.

Вячеслав Мишалов

Напомним, в 2016-м днепровская мэрия провела тендер и подписала контракт о подряде на капремонт Нового моста с компанией "Завод" Мастер-Профи "Дмитрия Мишалова на сумму более 177 миллионов гривен.

Несмотря на то, что подрядчик явно затягивал сроки выполнения работ, впоследствии из бюджета ему выделили еще 71 миллион гривен, а уже позже соглашение с компанией было расторгнут.

Стоит заметить, что единственным конкурентом на этих торгах было предприятие "Укрбудремонттехнология", однако более выгодные предложения четырех других участников просто отклонили.

stopcor.org

Многочисленные нарушения законодательства наши аналитики обнаружили и в ряде других тендерных побед компаний группы "Мастер-Строй", которые приходятся на 2016 год. Этот год, когда Вячеслав Мишалов занял кресло секретаря городского совета, стал звездным часом для фирм отца и экс-жены.

В частности, если в 2015-м "Мастер-Строй" Мишалова-старшего выиграл только 2 тендера на 42 миллиона гривен, то уже через год и число закупок, и их сумма выросли в десять раз, достигнув почти полмиллиарда гривен.

stopcor.org

В том же году департамент благоустройства и инфраструктуры Днепропетровского городского совета заключил договор на еще один капитальный ремонт важного объекта инфраструктуры города-миллионника – Набережной Победы. Но этот проект также провалился.

К 2017 году от улицы Космической до Мерефо-Херсонского моста, а это 4 километра, должны отремонтировать элементы благоустройства. То есть установить поливочную систему, устроить велодорожка и озеленить территорию.

И как свидетельствуют кадры видеосъемки с дрона, никаких работ на набережной не проводили уже десятки лет. Тротуар, где должна была быть велодорожка, в запущенном состоянии. И озеленения мы так и не увидели.

Лишь с третьей попытки журналистам удалось отыскать один отремонтированный объект: Это новый сквер "Прибрежный", который открыли в этом году ко Дню города. Почти четыре гектара заброшенной территории превратили в комфортабельную зону для отдыха: здесь есть и велодорожка, и коммуникации, и поливочная система, и озеленения.

Вот только заплатить за это пришлось дважды. В 2016 году подряд на проведение работ выиграла компания "Мастер-Строй", единственным конкурентом которой стало ООО "АКАМ", ведь дешевые предложения по уже знакомой нам схеме почему-то отклонили.

stopcor.org

Благодаря этому "Мастер-Строй" получил почти 60 млн гривен из государственного бюджета и обязался выполнить все работы до конца 2017 года. Однако и здесь компания не довела дело до финала. Как увидели журналисты, работы по реконструкции продолжаются до сих пор. Но выполняет их уже совсем другая фирма – "СМД-Инвест".

Поскольку предприятие Мишалова-старшего, получив 60 миллионов гривен из карманов днепровских налогоплательщиков, просто "слилось".

Еще одним громким скандалом завершилась и реконструкция Днепропетровской областной клинической офтальмологической больницы.

Первый тендер на проведение работ в медучреждении на сумму почти 130 миллионов компания Мишаловых выиграла в 2016 году. За два года с "Мастер-Будом" было заключено дополнительных договоров на почти 170 миллионов. Но поскольку мишаловские ремонтники и здесь не торопились завершать работы, контракт со был расторгнут.

Но уже в 2019-м тот же "Мастер-Строй" не только не стесняется снова принять участие в новом тендере на ремонт этой больницы, но и в очередной раз становится победителем. Причем сумма ремонта уже составляет более 430 миллионов гривен.

По мнению аналитиков движения "За честные закупки", есть все основания считать, что аукцион разыграли искусственно, по сговору сторон. Об этом свидетельствуют следующие факты:

1) Конкурирующая компания БМПБ "Новый дом" не предоставила сметы расчетам и неправильно оформила несколько документов.

2) Предложения от обоих участников загружены с разницей в 6 минут.

3) Гарантии фирм выданные одним банком и в ту же дату – 6 сентября 2019.

4) ООО БМПБ "Новый дом" подало предложение с максимально возможной цене, выступив в роли технического участника.

Однако несмотря на успешность и связи одна из компаний Дмитрия Мишалова таки попала в поле зрения правоохранителей. Ее обвинили в хищении бюджета на 30000000 гривен. И все благодаря схеме с выводом арендованного имущества.

ЗАО "Свитязь", владельцем которого был Дмитрий Мишалов, арендовало в горсовета землю по улице курсантских. Впоследствии платить за аренду перестали.

Тогда же налоговая приняла официальный запрет на продажу имущества этой компании. Несмотря на это все активы фирма незаконно перевела на предприятие "Вектораль", которое также принадлежало Дмитрию Мишалову.

stopcor.org

С помощью таких схем в течение нескольких лет семья Мишаловых обогатилась в Днепре за государственный счет на сотни миллионов гривен.

Чтобы не быть голословными и выяснить непосредственно у представителей "Мастер-Буду", в чем на самом деле заключается тайна такого стремительного успеха, команда "СтопКора" отправилась в офис компании. Однако найти хоть сам офис или пообщаться с руководством оказалось сверхсложной квестом.

Сначала журналисты пытались отыскать "Мастер-Строй" по юридическому адресу: Курсантская, 7. Однако местные жители утверждают: такой компании здесь не существует и никогда не было.

Аналогичное разочарование ждало и по другим адресам, которые удалось найти в Сети. По контактному телефону тоже никто не ответил.

Заметим, что конечными бенефициарами "Мастер-буду" через ООО "Юником Капитал" сейчас является Лариса Флакс, Михаил Тульчинский и Павел Минасов. К февралю 2018 доля Минасова принадлежала Дмитрию Мишалову.

stopcor.org

С именем Мишалова-старшего связано еще менее 8 предприятий: ООО "Юником", ООО "Юником-капитал", ООО "Завод Мастер-Профи Украина", "Мастер-Строй", "Мастер Финанс", ООО "Свитязь", ЗАО "Юником" и ЗАО "Свитязь".

stopcor.org

Интересно, что "Завод Мастер-Профи Украина" засветился в громких делах и за пределами Днепра: в свое время компания стала одним из трех субподрядчиков реконструкции НСК "Олимпийский", несмотря на отсутствие достаточного профильного опыта.

Не удалось журналистам встретиться лично и с сыном господина Дмитрия – скандально известным депутатом Днепровского горсовета Вячеславом Мишаловым. Даже несмотря бережно подготовленную медийщиками ко Дню святого Николая посылку для Вячеслава Дмитриевича с сахаром и чаем.

На сессии горсовета господин Вячеслав тоже не появляется. Пропустив 12 из 13 сессий, он возглавил рейтинг депутатов-прогульщиков Днепра, что, по закону, является достаточным основанием для отзыва народного избранника. Правда, как выяснили журналисты, процесс отзыва Мишалова-младшего из совета продолжается уже 2 года и тормозится в теризбиркоме и местных судах.

stopcor.org

Телефон нашего фигуранта пока выключен. Несмотря на это господин Мишалов не устает снимать и выкладывать в соцсети собственные видеоблоги, где пафосно клеймит коррупционеров и олигархов:

"Везде сегодня олигархические кланы, почувствовав вкус власти, почувствовав безнаказанность, пытаются монополизировать города", – утверждает господин Вячеслав.

Кстати, одну из публикаций он посвятил именно упомянутой выше реконструкции сквера "Прибрежный", но вот о роли фирмы своего отца в этой истории – ни слова.

Не удалось разыскать и Мишалова-старшего. Стопкоривци пытались связаться с господином Дмитрием через общину, в которой он находится, и до сих пор неизвестно, вышел он на связь.

Настоящая адрес Дмитрия Мишалова – тоже тайна за семью печатями. Согласно реестру недвижимого имущества, мультимиллионер, который еще недавно входил в топ-100 самых богатых людей Украины, ныне ... бездомным.

Стоит напомнить, что Днепровская мэрия во времена секретарства Мишалова-младшего, "озолотила" не только отца, но и любимую женщину господина Вячеслава: несколько лет назад было выделено 33 миллиона гривен на котельной для школ и детсадов. Контракт на строительство и обслуживание без тендера достался фирме отца Вячеслава Мишалова. А оборудование решили приобрести у бывшей жены екссекретаря.

stopcor.org

Заметим, несмотря на множество удивительных фактов и совпадений, в НАБУ не спешат открыть уголовное производство по экс-секретарю городского совета Днепра Вячеславу Мишалову. Причина якобы в недостаточном количестве доказательств его коррупционных деяний. Именно так детективы Бюро обосновали свой ответ на обращение общественных активистов и передали дело в полицию Днепропетровской области.

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