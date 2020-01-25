Жители Днепропетровщины могут остаться без тепла из-за долгов тепловиков за газ

С 1февраля жители Днепра, Кривого Рога и Каменского могут остаться без тепла в квартирах из-за долгов предприятий, которые производят тепло, перед "Нафтогазом Украины".

37 производителей тепла в 30 городах Украины, в том числе в Днепре, Кривом Роге и Каменском, не выполняют требования по расчетам для получения газа. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной акционерной копании "Нафтогаз Украины".

Ненадлежащие расчеты предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в городах Украины в отопительный период.

Компания письменно сообщила этим предприятиям о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения.

По данным "Нафтогаза Украины", по состоянию на 23 января, предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля необходимо оплатить более 454,4 миллиона гривень.

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Также "Нафтогаз Украины" напоминает, что согласно условиям заключенных договоров поставки природного газа, окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019 года, должен быть осуществлен до 25 января.

Под угрозу прекращения поставок газа попали предприятия ТОВ "ТЕРО ЛТД" из Днепра, ПОГ "Криворожское УПП УОС" и КП "Теплосети" Каменского городского совета.

Скриншот/Долги тепловиков за газ www.naftogaz.com

Кроме этого, НАК указывает на то, что не будет поставлять газ и подписывать акты приема-передачи газа, если не будут соблюдаться условия правительственного постановления № 867.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 28 января на нескольких улицах в Днепре не будет воды. Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения.

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