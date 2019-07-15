Жили там 10 лет! В центре Днепра разогнали поселение ромов. Фото

Центральную улицу Днепра освободили от незаконного поселения ромов, которое находилось там 10 лет.

С поселением "цивилизовано и спокойно договорились" в городском совете. Об этом сообщил директор Департамента парков и рекреации Днепровского городского совета Максим Музыка на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Около 10 лет рядом с территорией парка Памяти и примирения было незаконное поселение цыган напоминавшее свалку мусора. На центральной улице города, на секундочку. Напротив центрального автовокзала. Цивилизованно и спокойно договорились. Люди уехали. Территорию расчищено. Мусор убираем", - написал он.

На центральной улице Днепра 10 лет жили ромы Facebook Максим Музыка

Также на территории парка демонтировали ограждение, которое было построено с нарушениями, и неработающий фонтан. Его установили без согласования с городским советом.

Коммунальщики очистили территорию Facebook Максим Музыка

С поселением договорились в городском совете Днепра Facebook Максим Музыка

Они превратили территорию в свалку Facebook Максим Музыка

В центре Днепра разогнали поселение ромов Facebook Максим Музыка

В парке "Памяти и примирения" демонтировали фонтан Facebook Максим Музыка

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что житель Днепра проведет несколько лет в тюрьме за испорченные лифты.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!