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Жили там 10 лет! В центре Днепра разогнали поселение ромов. Фото

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Центральную улицу Днепра освободили от незаконного поселения ромов, которое находилось там 10 лет.

С поселением "цивилизовано и спокойно договорились" в городском совете. Об этом сообщил директор Департамента парков и рекреации Днепровского городского совета Максим Музыка на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Около 10 лет рядом с территорией парка Памяти и примирения было незаконное поселение цыган напоминавшее свалку мусора. На центральной улице города, на секундочку. Напротив центрального автовокзала. Цивилизованно и спокойно договорились. Люди уехали. Территорию расчищено. Мусор убираем", - написал он.

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На центральной улице Днепра 10 лет жили ромы

На центральной улице Днепра 10 лет жили ромы

Facebook Максим Музыка

Также на территории парка демонтировали ограждение, которое было построено с нарушениями, и неработающий фонтан. Его установили без согласования с городским советом.

Коммунальщики очистили территорию

Коммунальщики очистили территорию

Facebook Максим Музыка

С поселением договорились в городском совете Днепра

С поселением договорились в городском совете Днепра

Facebook Максим Музыка

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Они превратили территорию в свалку

Они превратили территорию в свалку

Facebook Максим Музыка

В центре Днепра разогнали поселение ромов

В центре Днепра разогнали поселение ромов

Facebook Максим Музыка

В парке "Памяти и примирения" демонтировали фонтан

В парке "Памяти и примирения" демонтировали фонтан

Facebook Максим Музыка

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что житель Днепра проведет несколько лет в тюрьме за испорченные лифты.

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Место
Украина Днепр
Теги
ромы Днепр
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Raider Raider
Raider Raider
Принудительная стерилизация , и на химию , всех без исключения цыганье поганый паразитичный вирус.
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Коваленко Михаил
Коваленко Михаил
просто они поехали засирать другую часть города
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