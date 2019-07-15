Жили там 10 лет! В центре Днепра разогнали поселение ромов. Фото

Центральную улицу Днепра освободили от незаконного поселения ромов, которое находилось там 10 лет.
С поселением "цивилизовано и спокойно договорились" в городском совете. Об этом сообщил директор Департамента парков и рекреации Днепровского городского совета Максим Музыка на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Около 10 лет рядом с территорией парка Памяти и примирения было незаконное поселение цыган напоминавшее свалку мусора. На центральной улице города, на секундочку. Напротив центрального автовокзала. Цивилизованно и спокойно договорились. Люди уехали. Территорию расчищено. Мусор убираем", - написал он.
На центральной улице Днепра 10 лет жили ромы
Facebook Максим Музыка
Также на территории парка демонтировали ограждение, которое было построено с нарушениями, и неработающий фонтан. Его установили без согласования с городским советом.
Коммунальщики очистили территорию
Facebook Максим Музыка
С поселением договорились в городском совете Днепра
Facebook Максим Музыка
Они превратили территорию в свалку
Facebook Максим Музыка
В центре Днепра разогнали поселение ромов
Facebook Максим Музыка
В парке "Памяти и примирения" демонтировали фонтан
Facebook Максим Музыка
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