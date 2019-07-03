В Днепре врачи провели уникальную операцию по восстановлению слуха у ребенка. Ее выполнили специалисты коммунального учреждения "Городская клиническая больница №8"

В больницу поступил 2,5-летний пациент с врожденной доброкачественной опухолью в ухе и парезом лицевого нерва. Врачи решили провести операцию эндоскопическим методом. Ранее подобные операции на ухе в Украине не проводили, их делали микроскопическим методом, сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

"Пациент попал к нам в срочном порядке. Операция была сложная из-за возраста пациента - слуховой проход ребенка в этом возрасте слишком мал для использования одновременно эндоскопа и инструментов. Однако преимущество эндоскопического метода заключается в том, что обзор в этом случае больше, и это позволяет полностью удалить патологический процесс без дополнительных разрушений. Ранее таких пациентов мы оперировали с помощью микроскопа с дополнительным разрезом за ухом", – рассказывает Игорь Березнюк, хирург детского отделения больницы.

Пресс-служба городского совета Врач Игорь Березнюк

По его словам, врожденная опухоль повлияла на слух малыша. Однако врачам удалось восстановить орган, поэтому мальчик теперь слышит обоими ушами:

"Второе ухо у пациента было полностью здорово, поэтому родители не замечали, что у мальчика есть проблемы со вторым ухом. Во время операции мы увидели, что опухоль разрушила слуховые кости, поэтому мы сделали пластику и восстановили слух ребенка. Сейчас мы видим улучшение состояния ребенка: лицевой нерв практически полностью восстановился, пациента выписали домой, в дальнейшем мы будем следить за его состоянием", – добавил хирург.

Отмечается, что врач, который провел операцию, до этого проходил стажировку за рубежом именно в направлении эндоскопии.

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