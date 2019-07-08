Внимание! В Днепре предупредили об отключении света 9 июля

Во вторник, 9 июля, в Днепре не будет света в четырех районах.
Электроснабжение отключат для технического обслуживания контакных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
В четырех районах Днепра отключат свет 9 июля
35km.com.ua
Шевченковский район:
ул. Университетская, 32 — 86, 41 — 113;
ул. Генерала Пушкина;
пр. Гагарина, 115.
Самарский район:
ул. Чаплинская, 40а — 62, 77, 77а, 79, 67а;
ул. Каширская, 2 — 20;
ул. Белокаменная, 18 — 46, 25 — 51;
ул. Дубинская, 4 — 20, 33 — 57;
пер. Дербенский.
Новокодакский район:
ул. Вильямса, 12, 14, 18, 28;
ул. Заливная, 3 — 45, 6 — 44;
ул. Перспективная, 1 — 3, 2 — 6;
ул. Гидропарковая, 9.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Петрозаводская, 6 — 38, 108 — 166, 40 — 106, 1 — 65а;
ул. Онежская, 2 — 58, 55 — 195;
ул. Алмаатинская, 2 — 26;
ул. Отечественная, 69;
пер. Онезкий, 2.
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