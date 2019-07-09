Внимание! В Днепре предупредили о масштабном отключении воды 10 июля

10 июля в Днепре отключат воду некоторым потребителям "Днепрводоканал".
Воды не будет с 10:00 до 18:00 в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили на странице коммунального предприятия "Днепроводоканал" в Facebook.
Водоснабжения не будет по таким адресам:
В Днепре отключат воды 10 июля
Областная газета
• ул. Фронтовая;
• ул. Коллективная;
• ул. Весенняя;
• ул. 30-Й Иркутской Дивизии;
• ул. Зерновая;
• ул. Городская;
• ул. Галицкая;
• пер. Галицкий;
• ул. Возрождения;
• ул. Ермака;
• пер. Ермака;
• ул. Ватутина;
• пер. Коллективный;
• ул. Можайского;
• ул. Черногорская;
• ул. Гвоздичная;
• ул. Кармелюка;
• пер. Фронтовой;
• пер. Тюменский;
• пер. Рубежный;
• ул. Черноземная;
• ул. Водосточная;
• пер. Малахитовый.
В предприятии рекомендуют заранее набрать необходимый запас воды на время отключения.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в "Нафтогазе" предупредили об угрозе срыва отопительного сезона на Днепропетровщине.
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