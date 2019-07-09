Внимание! В Днепре предупредили о масштабном отключении воды 10 июля

10 июля в Днепре отключат воду некоторым потребителям "Днепрводоканал".

Воды не будет с 10:00 до 18:00 в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили на странице коммунального предприятия "Днепроводоканал" в Facebook.

Водоснабжения не будет по таким адресам:

В Днепре отключат воды 10 июля Областная газета

• ул. Фронтовая;

• ул. Коллективная;

• ул. Весенняя;

• ул. 30-Й Иркутской Дивизии;

• ул. Зерновая;

• ул. Городская;

• ул. Галицкая;

• пер. Галицкий;

• ул. Возрождения;

• ул. Ермака;

• пер. Ермака;

• ул. Ватутина;

• пер. Коллективный;

• ул. Можайского;

• ул. Черногорская;

• ул. Гвоздичная;

• ул. Кармелюка;

• пер. Фронтовой;

• пер. Тюменский;

• пер. Рубежный;

• ул. Черноземная;

• ул. Водосточная;

• пер. Малахитовый.

В предприятии рекомендуют заранее набрать необходимый запас воды на время отключения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в "Нафтогазе" предупредили об угрозе срыва отопительного сезона на Днепропетровщине.

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