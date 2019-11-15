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15 ноября • обновлено в 17:42
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София Ковнир
София Ковнир

Весеннее тепло: появился прогноз погоды в Днепре на выходные

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В Днепре на выходных, 16 и 17 ноября, ожидается солнечная погода.

На территории области будет тепло и выходные пройдут без осадков, сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Когда в Украине похолодает: синоптик назвала дату

В субботу, 16 ноября, синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+3 градусов, а днем – +9...+11 градусов тепла.

Воскресенье, 17 ноября, пройдет без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +1...+3 градусов, а днем поднимется до +9...+11 градусов тепла.

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Карта

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца этой недели будет преимущественно без осадков, немного ветрено, но не холодно, однако зима придет вовремя.

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Автор
София Ковнир София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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