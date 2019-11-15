Весеннее тепло: появился прогноз погоды в Днепре на выходные

В Днепре на выходных, 16 и 17 ноября, ожидается солнечная погода.

На территории области будет тепло и выходные пройдут без осадков, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Погода в Днепре Картинки Теги Граффити

В субботу, 16 ноября, синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+3 градусов, а днем – +9...+11 градусов тепла.

Воскресенье, 17 ноября, пройдет без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +1...+3 градусов, а днем поднимется до +9...+11 градусов тепла.

Карта

Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца этой недели будет преимущественно без осадков, немного ветрено, но не холодно, однако зима придет вовремя.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!