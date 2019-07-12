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Важно! В Днепре отключат воду на целый день: список адресов

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В Днепре 16 июля не будет воды целый день.

Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети. Воды не будет с 10:00 до 20:00, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды

Отключение воды

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Адреса, по которым не будет водоснабжения:

  • пр. Героев, 3, 3Б, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

  • ул. Гетмана Петра Дорошенко, 4, 6.

Коммунальное предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре масштабное отключение света.

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Место
Украина Днепр
Тег
Днепр
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