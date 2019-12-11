В шести районах Днепра отключат электричество: названы адреса

В пятницу, 13 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В шести районах Днепра отключат электричество rta-svyaz.ru

Новости Синоптики предрекли опасную погодную ситуацию в Днепре 11 декабря

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район

проспект Слобожанский, 19, 21,

улица Полонской-Василенко, 2, 4

улица Передовая, 681-771, 800

улица Дмитренко, 1-75, 2-120

переулок Дмитренко, 1-3, 2-8

переулок Арсенальный, 2-54, 5-85/1,2

улица Моторная, 137-157, 202-204

улица Почтовая 1-21,2-28

Индустриальный район

улица Высокая 1-69,2-70

переулок Лесозаводской 9-21, 12-24

улица Летняя 2-44

проспект Слобожанский, 113, 115, 117, 119

Самарский район

улица Арктическая, 85-119, 98-132

улица Пшеничная 1-9, 2-14

улица Героев Днепра 75-79, 90

улица Железнодорожная 33-55, 54-74

улица Косогорная 50-92, 77-115

улица Луцкая 2-8, 3-17

улица Дачная 46-76, 45-67

улица Чебоксарская 42-74, 51-83

улица Прохорова 84-100, 89-109, 89, 89а

улица Андрея Сахарова 78, 78а

Соборный район

улица И. Акинфиева, 2, 2а,4, 8, 10, 12а, 12б,

площадь Соборная, 7, 7а, 7б, 8, 9

Центральный район

площадь Старомостовая, 1

улица Привокзальная, 4

Новокодакский район

улица Павла Полуботка 37-55

улица Щепкина 35, 39

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло серьезное ДТП с переворотом. В результате столкновения Mercedes Sprinter и Toyota серьезно пострадал водитель легковушки.

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