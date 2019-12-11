В шести районах Днепра отключат электричество: названы адреса

В пятницу, 13 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В шести районах Днепра отключат электричество
rta-svyaz.ru
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район
проспект Слобожанский, 19, 21,
улица Полонской-Василенко, 2, 4
улица Передовая, 681-771, 800
улица Дмитренко, 1-75, 2-120
переулок Дмитренко, 1-3, 2-8
переулок Арсенальный, 2-54, 5-85/1,2
улица Моторная, 137-157, 202-204
улица Почтовая 1-21,2-28
Индустриальный район
улица Высокая 1-69,2-70
переулок Лесозаводской 9-21, 12-24
улица Летняя 2-44
проспект Слобожанский, 113, 115, 117, 119
Самарский район
улица Арктическая, 85-119, 98-132
улица Пшеничная 1-9, 2-14
улица Героев Днепра 75-79, 90
улица Железнодорожная 33-55, 54-74
улица Косогорная 50-92, 77-115
улица Луцкая 2-8, 3-17
улица Дачная 46-76, 45-67
улица Чебоксарская 42-74, 51-83
улица Прохорова 84-100, 89-109, 89, 89а
улица Андрея Сахарова 78, 78а
Соборный район
улица И. Акинфиева, 2, 2а,4, 8, 10, 12а, 12б,
площадь Соборная, 7, 7а, 7б, 8, 9
Центральный район
площадь Старомостовая, 1
улица Привокзальная, 4
Новокодакский район
улица Павла Полуботка 37-55
улица Щепкина 35, 39
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло серьезное ДТП с переворотом. В результате столкновения Mercedes Sprinter и Toyota серьезно пострадал водитель легковушки.
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