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11 декабря • обновлено в 12:25
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Алина Рашевская

В шести районах Днепра отключат электричество: названы адреса

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В пятницу, 13 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В шести районах Днепра отключат электричество

В шести районах Днепра отключат электричество

rta-svyaz.ru

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Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район

  • проспект Слобожанский, 19, 21,

  • улица Полонской-Василенко, 2, 4

  • улица Передовая, 681-771, 800

  • улица Дмитренко, 1-75, 2-120

  • переулок Дмитренко, 1-3, 2-8

  • переулок Арсенальный, 2-54, 5-85/1,2

  • улица Моторная, 137-157, 202-204

  • улица Почтовая 1-21,2-28

Индустриальный район

  • улица Высокая 1-69,2-70

  • переулок Лесозаводской 9-21, 12-24

  • улица Летняя 2-44

  • проспект Слобожанский, 113, 115, 117, 119

Самарский район

  • улица Арктическая, 85-119, 98-132

  • улица Пшеничная 1-9, 2-14

  • улица Героев Днепра 75-79, 90

  • улица Железнодорожная 33-55, 54-74

  • улица Косогорная 50-92, 77-115

  • улица Луцкая 2-8, 3-17

  • улица Дачная 46-76, 45-67

  • улица Чебоксарская 42-74, 51-83

  • улица Прохорова 84-100, 89-109, 89, 89а

  • улица Андрея Сахарова 78, 78а

Соборный район

  • улица И. Акинфиева, 2, 2а,4, 8, 10, 12а, 12б,

  • площадь Соборная, 7, 7а, 7б, 8, 9

Центральный район

  • площадь Старомостовая, 1

  • улица Привокзальная, 4

Новокодакский район

  • улица Павла Полуботка 37-55

  • улица Щепкина 35, 39

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло серьезное ДТП с переворотом. В результате столкновения Mercedes Sprinter и Toyota серьезно пострадал водитель легковушки.

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Автор
Алина Рашевская
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