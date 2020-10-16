В пяти районах Днепра отключат свет: кого коснется
В субботу, 17 октября, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет с 8:00 до 19:00 по следующим адресам:
Чечеловский район:
улица Романа Шухевича, 22, 24;
улица Щепкина, 8, 10-12, 17;
проспект Сергея Нигояна, 7.
Новокодакский район:
улица Грузинская, 1-25, 2-36;
улица Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;
улица Фортечная, 98-100, 101-111, 102-106;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41;
улица Железнодорожная, 18, 19;
улица Щепкина, 3 — 15, 6;
проспект Сергея Нигояна, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42;
переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;
переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;
улица Юрия Кондратюка, 204/2-228, 209-231, 228а, 235-241, 230а-244, 252, 256а;
улица Весенняя, 1, 4-12;
переулок Неманский, 1-13, 2-24;
переулок Тюменский, 1-31, 2-38;
улица Коллективная, 1, 2-12, 3-35, 14-42;
переулок Зенитный, 1-15, 2-12;
улица Приовражная, 1, 2-6;
улица Можайского, 1-21, 2-26, 34, 36;
переулок Курсовой, 1-21, 21а, 4-20/2;
улица Ватутина, 49-53а, 58/2, 60, 62, 64;
улица 8 Марта, 1а, 1-57, 2-64;
улица Олимпийская, 1-15;
переулок 8 Марта, 1-27, 2-22а;
улица Рыжкова, 25-49, 32-70, 51-115, 72-120;
улица Ткаченко, 30-44а;
улица Ефрейтора Пирогова, 7, 15, 19, 23, 64, 66.
Самарский район:
улица Сергея Кульчицкого, 41-119, 76-106;
улица Полевая, 21-79, 64-118а;
улица Чаплинская, 218-290, 265-387;
улица Молодогвардейская, 22-32, 41.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Майская, 1-9;
улица Одесская, 6-104, 105-155;
улица Вологодская, 2-12, 5-7;
улица Смольская, 1-137, 4-6;
улица Холодильная, 4-8;
улица Дальневосточная, 129-143;
улица Гребинки, 1-35, 8-42;
улица Волоколамская, 2-24, 3-31;
улица Андрусенко, 1-27, 2-34;
улица Крылова, 1-17, 4-12;
улица Раздельная, 1-35, 2-26;
улица Тургенева, 1-35, 2-30;
улица Кольцевая, 1-27, 2-30;
улица Таганрогская, 105-217, 126-226;
переулок Таганрогский, 8-12, 13-17;
улица Терновая, 4а, 5;
улица Штормовая, 115-213, 120-222;
переулок Штормовой, 4, 5, 10-32, 17-23;
улица Чайковского, 103;
улица Айвазовского, 1-23, 2-12;
улица Волочаевская, 1-7;
улица Голубовского, 1-9, 2-10;
улица Яна Гуса, 6-82, 9-97;
улица Заводская, 1-7, 2-12;
улица Портовая, 2-4, 18-28, 34-40;
переулок Портовой, 1, 2-4;
улица Обходная, 2-4, 5;
переулок Обходной, 1-7, 4-6;
улица Васнецова, 1-11, 2-10;
улица Искры, 1-5, 2-10;
улица Николая Кузьменко, 1-5;
улица Минакова, 3-7, 4-8;
улица Новороссийская, 1-9, 2-74;
улица Пожарная, 1-33, 2-38;
улица Осетинская, 3;
улица Промежуточная, 2-8;
улица Сызранская, 1-19, 4-20;
улица Тагильская, 3-41, 4-40;
улица Тобольская, 1-19, 2-16;
улица Узловая, 3-19, 8-18;
улица Халтурина, 1-27, 2-28;
улица Чапаева, 1-13, 4-10;
улица Афанасьева-Чужбинского, 2-9, 1-23.
Соборный район:
улица Славянская;
улица Гайсинская;
переулок Днепровский, 2-8, 7-9;
улица Мандрыковская, 316-330.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине обновили карантинное деление. Днепропетровская область перешла в "оранжевую" зону.