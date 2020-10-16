В пяти районах Днепра отключат свет: кого коснется

В субботу, 17 октября, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет с 8:00 до 19:00 по следующим адресам:

Чечеловский район:

улица Романа Шухевича, 22, 24;

улица Щепкина, 8, 10-12, 17;

проспект Сергея Нигояна, 7.

Новокодакский район:

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;

улица Фортечная, 98-100, 101-111, 102-106;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41;

улица Железнодорожная, 18, 19;

улица Щепкина, 3 — 15, 6;

проспект Сергея Нигояна, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42;

переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;

переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

улица Юрия Кондратюка, 204/2-228, 209-231, 228а, 235-241, 230а-244, 252, 256а;

улица Весенняя, 1, 4-12;

переулок Неманский, 1-13, 2-24;

переулок Тюменский, 1-31, 2-38;

улица Коллективная, 1, 2-12, 3-35, 14-42;

переулок Зенитный, 1-15, 2-12;

улица Приовражная, 1, 2-6;

улица Можайского, 1-21, 2-26, 34, 36;

переулок Курсовой, 1-21, 21а, 4-20/2;

улица Ватутина, 49-53а, 58/2, 60, 62, 64;

улица 8 Марта, 1а, 1-57, 2-64;

улица Олимпийская, 1-15;

переулок 8 Марта, 1-27, 2-22а;

улица Рыжкова, 25-49, 32-70, 51-115, 72-120;

улица Ткаченко, 30-44а;

улица Ефрейтора Пирогова, 7, 15, 19, 23, 64, 66.

Самарский район:

улица Сергея Кульчицкого, 41-119, 76-106;

улица Полевая, 21-79, 64-118а;

улица Чаплинская, 218-290, 265-387;

улица Молодогвардейская, 22-32, 41.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Майская, 1-9;

улица Одесская, 6-104, 105-155;

улица Вологодская, 2-12, 5-7;

улица Смольская, 1-137, 4-6;

улица Холодильная, 4-8;

улица Дальневосточная, 129-143;

улица Гребинки, 1-35, 8-42;

улица Волоколамская, 2-24, 3-31;

улица Андрусенко, 1-27, 2-34;

улица Крылова, 1-17, 4-12;

улица Раздельная, 1-35, 2-26;

улица Тургенева, 1-35, 2-30;

улица Кольцевая, 1-27, 2-30;

улица Таганрогская, 105-217, 126-226;

переулок Таганрогский, 8-12, 13-17;

улица Терновая, 4а, 5;

улица Штормовая, 115-213, 120-222;

переулок Штормовой, 4, 5, 10-32, 17-23;

улица Чайковского, 103;

улица Айвазовского, 1-23, 2-12;

улица Волочаевская, 1-7;

улица Голубовского, 1-9, 2-10;

улица Яна Гуса, 6-82, 9-97;

улица Заводская, 1-7, 2-12;

улица Портовая, 2-4, 18-28, 34-40;

переулок Портовой, 1, 2-4;

улица Обходная, 2-4, 5;

переулок Обходной, 1-7, 4-6;

улица Васнецова, 1-11, 2-10;

улица Искры, 1-5, 2-10;

улица Николая Кузьменко, 1-5;

улица Минакова, 3-7, 4-8;

улица Новороссийская, 1-9, 2-74;

улица Пожарная, 1-33, 2-38;

улица Осетинская, 3;

улица Промежуточная, 2-8;

улица Сызранская, 1-19, 4-20;

улица Тагильская, 3-41, 4-40;

улица Тобольская, 1-19, 2-16;

улица Узловая, 3-19, 8-18;

улица Халтурина, 1-27, 2-28;

улица Чапаева, 1-13, 4-10;

улица Афанасьева-Чужбинского, 2-9, 1-23.

Соборный район:

улица Славянская;

улица Гайсинская;

переулок Днепровский, 2-8, 7-9;

улица Мандрыковская, 316-330.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине обновили карантинное деление. Днепропетровская область перешла в "оранжевую" зону.