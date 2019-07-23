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В Павлограде на территории школы женщина дала пощечину чужому ребенку. Фото

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В Павлограде Днепропетровской области на территории школы женщина дала пощечину чужому ребенку.

Как отметила бабушка мальчика, у ребенка остался след на щеке, сообщила Елена Бабей на странице в Facebook.

"Мама двух детей на территории 19 школы ударила моего внука по лицу так, что у ребенка остался след на щеке. Дети катались на велосипедах по дорожке вокруг стадиона. Все это время внук был в поле моего зрения. Неожиданно на дорожку выскочила девочка, и мой внук не успел среагировать, и упали вместе с девочкой. Подбежала мама девочки и ударила моего внука", – написала женщина.

В Павлограде на территории школы женщина дала пощечину чужому ребенку. Фото

Facebook Елены Бабей

Бабушка пострадавшего мальчика рассказала, что всю вину неизвестная женщина переложила на ее внука:

"Как видите, велосипед лежит на дорожке. К сожалению, пока успокаивала внука, не успела сфотографировать поближе этих женщин. Как видите, девочка идёт за мамой и бабушкой жива и здорова. К тому же они обе рванули вперёд, и не очень то обращали внимания на своего "пострадавшего" ребёнка", – добавила Бабей.

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Велосипед мальчика

Велосипед мальчика

Facebook Елены Бабей

Она подчеркнула, что девочка совершенно не пострадала:

"Многие задают вопрос: где же была бабушка? Я стояла чуть выше и наблюдала за внуком. Я видела , как дети падают. Но добежать не успела. Мама девочки моложе, потому добежала быстрее. К тому же когда бежала, почувствовала острую боль в колене, первое время даже ступить на ногу не могла. Еле добралась. Но я видела, как мама схватила на руки своего ребёнка, а моего внука ударила по лицу с размаху. Она вероятно думала, что ребенок один, без присмотра, поэтому можно бить", – написала бабушка мальчика.

Женщина, ударившая чужого ребенка

Женщина, ударившая чужого ребенка

Facebook Елены Бабей

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Неравнодушные люди в соцсетях возмутились таким поведением женщины:

"Это уже вообще беспредел. Распускать руки на малышей. Голову бы отбила за такое".

"Возмущена. Когда-то была такая история с моим ребенком. Ей было 7. И 16-летняя ударила ее по лицу. Я поступила также. Встретила ее и дала пощечину. Она побежала, привела отца. И мы прекрасно пообщались. И девочка получила нравоучение ещё и от отца. Нужно просто разговаривать. И обьясняться. Люди идут на контакт".

"Тут маму воспитывать нужно, негоже лупить чужих детей! Нужно разобраться со взрослыми, не стоило подымать руку на чужого ребёнка! Я бы после такого ей бы врезала без разбирательств!".

"В любой ситуации какая бы она не была, женщина не имеет право поднимать руку на чужого ребёнка! Это уголовно наказуемо!" – пишут пользователи.

Скриншот

Скриншот

Facebook Елены Бабей

Скриншот

Скриншот

Facebook Елены Бабей

Скриншот

Скриншот

Facebook Елены Бабей

Скриншот

Скриншот

Facebook Елены Бабей

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны подробности об изнасиловавшем внучку извращенце с Днепропетровщины.

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Место
Украина Днепр
Теги
Павлоград женщины
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