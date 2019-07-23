В Павлограде Днепропетровской области на территории школы женщина дала пощечину чужому ребенку.

Как отметила бабушка мальчика, у ребенка остался след на щеке, сообщила Елена Бабей на странице в Facebook.

"Мама двух детей на территории 19 школы ударила моего внука по лицу так, что у ребенка остался след на щеке. Дети катались на велосипедах по дорожке вокруг стадиона. Все это время внук был в поле моего зрения. Неожиданно на дорожку выскочила девочка, и мой внук не успел среагировать, и упали вместе с девочкой. Подбежала мама девочки и ударила моего внука", – написала женщина.

Facebook Елены Бабей

Бабушка пострадавшего мальчика рассказала, что всю вину неизвестная женщина переложила на ее внука:

"Как видите, велосипед лежит на дорожке. К сожалению, пока успокаивала внука, не успела сфотографировать поближе этих женщин. Как видите, девочка идёт за мамой и бабушкой жива и здорова. К тому же они обе рванули вперёд, и не очень то обращали внимания на своего "пострадавшего" ребёнка", – добавила Бабей.

Велосипед мальчика Facebook Елены Бабей

Она подчеркнула, что девочка совершенно не пострадала:

"Многие задают вопрос: где же была бабушка? Я стояла чуть выше и наблюдала за внуком. Я видела , как дети падают. Но добежать не успела. Мама девочки моложе, потому добежала быстрее. К тому же когда бежала, почувствовала острую боль в колене, первое время даже ступить на ногу не могла. Еле добралась. Но я видела, как мама схватила на руки своего ребёнка, а моего внука ударила по лицу с размаху. Она вероятно думала, что ребенок один, без присмотра, поэтому можно бить", – написала бабушка мальчика.

Женщина, ударившая чужого ребенка Facebook Елены Бабей

Неравнодушные люди в соцсетях возмутились таким поведением женщины:

"Это уже вообще беспредел. Распускать руки на малышей. Голову бы отбила за такое".

"Возмущена. Когда-то была такая история с моим ребенком. Ей было 7. И 16-летняя ударила ее по лицу. Я поступила также. Встретила ее и дала пощечину. Она побежала, привела отца. И мы прекрасно пообщались. И девочка получила нравоучение ещё и от отца. Нужно просто разговаривать. И обьясняться. Люди идут на контакт".

"Тут маму воспитывать нужно, негоже лупить чужих детей! Нужно разобраться со взрослыми, не стоило подымать руку на чужого ребёнка! Я бы после такого ей бы врезала без разбирательств!".

"В любой ситуации какая бы она не была, женщина не имеет право поднимать руку на чужого ребёнка! Это уголовно наказуемо!" – пишут пользователи.

Скриншот Facebook Елены Бабей

Скриншот Facebook Елены Бабей

Скриншот Facebook Елены Бабей

Скриншот Facebook Елены Бабей

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны подробности об изнасиловавшем внучку извращенце с Днепропетровщины.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся