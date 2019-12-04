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4 декабря • обновлено в 19:23
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Алина Рашевская

В Кривом Роге пьяный мужчина приставал к маленькой дочери

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В Кривом Роге Днепропетровской области 3 декабря мужчину застукали за демонстрацией полового органа своей трехлетней дочери.

Горожанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге пьяный мужчина приставал к маленькой дочери

В Кривом Роге пьяный мужчина приставал к маленькой дочери

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Случайной свидетельницей происходящего стала соседка, которая в этот момент проходила мимо полуоткрытой двери. Девушку привлек громкий детский плач, доносящийся из квартиры. В коридоре с приспущенными штанами стоял отец семейства и угрожал 3-летней дочери сексуальной расправой.

Соседка сделала мужчине замечание, однако он ей ответил теми же угрозами. О ситуации девушка сразу же сообщила в полицию.

Как выяснилось позже, кроме потерпевшей девочки в квартире проживает еще двое детей. Семью характеризуют как неблагополучную.

Правоохранители задержали мужчину. Ему грозит условный срок до пяти лет или до трёх лет тюрьмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре маршрутчик жестко унизил женщину. Инцидент произошел на маршруте № 127.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
развращение детей домашнее насилие полиция
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
истинный ураинец
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