В Кривом Роге Днепропетровской области 3 декабря мужчину застукали за демонстрацией полового органа своей трехлетней дочери.
Горожанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Первый городской.
В Кривом Роге пьяный мужчина приставал к маленькой дочери
Багнет
Случайной свидетельницей происходящего стала соседка, которая в этот момент проходила мимо полуоткрытой двери. Девушку привлек громкий детский плач, доносящийся из квартиры. В коридоре с приспущенными штанами стоял отец семейства и угрожал 3-летней дочери сексуальной расправой.
Соседка сделала мужчине замечание, однако он ей ответил теми же угрозами. О ситуации девушка сразу же сообщила в полицию.
Как выяснилось позже, кроме потерпевшей девочки в квартире проживает еще двое детей. Семью характеризуют как неблагополучную.
Правоохранители задержали мужчину. Ему грозит условный срок до пяти лет или до трёх лет тюрьмы.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре маршрутчик жестко унизил женщину. Инцидент произошел на маршруте № 127.
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