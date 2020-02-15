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15 февраля • обновлено в 14:00
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Игорь Кравченко

В Кривом Роге на митинге подняли флаг с коммунистической символикой. Фото

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В субботу, 15 февраля, в Кривом Роге Днепропетровской области проходил митинг-реквием в память об украинцах, погибших во время войны в Афганистане.

На него явился пожилой мужчина с флагом, на котором была изображена запрещённая в Украине коммунистическая символика. Об этом сообщил Первый Городской.

Митинг проходил на территории парка "Юбилейный". Один из участников принес на него флаг с изображением красной звезды, серпа и молота – запрещенной коммунистической символикой.

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На вопросы журналистов о том, что обозначает это знамя, мужчина ответил, что это всего-навсего флаг его рода войск - авиации. А о запретах такой символики он ничего не знает.

В Криворожском отделе полиции сообщили, что митинг прошел спокойно и с заявлениями о флаге никто не обращался.

На митинг принесли запрещенную символику

На митинг принесли запрещенную символику

Первый Городской

На митинг принесли запрещенную символику

На митинг принесли запрещенную символику

Первый Городской

Отметим, закон о декоммунизации вступил в силу в мае 2015 года. Его нарушение предполагает ответственность вплоть до уголовной.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Служба безопасности Украины разоблачила пропагандиста из Никополя Днепропетровской области, который распространял в интернете материалы по указанию российских спецслужб.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Кривой Рог
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