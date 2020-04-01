В Днепре запретили гулять в парках и делать ремонт на время карантина

С 3 апреля и до окончания карантина в Днепре запретили гулять во всех объектах зеленого хозяйства – парках, скверах, зеленых зонах, пляжах и выполнять шумные ремонтные работы.

Исключение – новострои, в которых плотность заселения меньше 50%. Такое решение комиссии ТБЧС опубликовал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко на своей странице в Facebook.

Парк Глобы в Днепре Днепр Час

За соблюдением порядка будут следить сотрудники полиции и инспекция по вопросам благоустройства Днепровского городского совета. Нарушителям будут выписывать штрафы.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре штрафуют местных жителей, которые нарушают условия карантина. За сутки пятерым днепрянам выписали протоколы.

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