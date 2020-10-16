В Днепре за сутки зафиксировали семь летальных случаев COVID-19

По состоянию на утро пятницы, 16 октября, в Днепре коронавирусом заразились 7 625 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 220 днепрян.

На данный момент на лечении находятся 4 316 человек. 431 пациент получает его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Пятеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппарату ИВЛ. Победить болезнь удалось 3 309 жителям Днепра.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 116 летальных случаев COVID-19, семь – за последние сутки.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине официально подтвержден 287 231 случай коронавирусной инфекции. Из них 5 992 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.