В Днепре ввели комендантский час: что это значит

В Днепре на период зимних каникул несовершеннолетним ограничат нахождение в общественных местах в вечернее время.

Комендантский час введен для детей до 16 лет. Об этом сообщили в группе "Освіта Дніпра — соціальна взаємодія, правозахист, обговорення" в Facebook.

В Днепре ввели комендантский час МариМедиа

С целью предупреждения преступности как со стороны детей, так и против них, пребывание детей на улице и в развлекательных заведениях после 22:00 без сопровождения взрослых запрещено.

Полиция просит обратить внимание персонал кафе и ресторанов на детей, которые находятся без присмотра взрослых, и требовать у них документы.

В случае обнаружения ребенка в общественном месте в ночное время как родителей, так и владельца заведения привлекут к административной ответственности. Нарушителям комендантского часа придется заплатить от 340 до 850 гривень, при повторном нарушении – от 850 до 1700 гривень.

Скриншот Группа "Освіта Дніпра — соціальна взаємодія, правозахист, обговорення" в Facebook

Скриншот Группа "Освіта Дніпра — соціальна взаємодія, правозахист, обговорення" в Facebook

Скриншот Группа "Освіта Дніпра — соціальна взаємодія, правозахист, обговорення" в Facebook

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре супружеская пара устроила семейные разборки посреди улицы, благодаря чему оказалась в центре внимания прохожих. Женщина прилюдно отомстила нетрезвому мужу, который беспечно спал на тротуаре и не реагировал на ее замечания.

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