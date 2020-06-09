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9 июня • обновлено в 17:17
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София Ковнир
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В Днепре возобновил работу легендарный ретро-трамвай: сколько стоит проезд

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В Днепре с 9 июня восстановил движение прогулочный трамвай "Ретро".

Его традиционный маршрут проходит по исторической части центрального проспекта Дмитрия Яворницкого от Железнодорожного вокзала до площади Героев Майдана, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Ретро-трамвай в Днепре

Ретро-трамвай в Днепре

056.ua

Вагон имеет места только для сидения – 32 пассажира. Время проезда в одном направлении составляет 16-17 минут. Стоимость проезда – семь гривен, согласно установленному отдельным экскурсионным тарифу, без льгот.

Отметим, что вагон "Ретро" уже 23 года считается визитной карточкой Днепра. Именно 1997 года, перед празднованием 100-летия трамвайного движения Днепра, стилизовали вагон КТМ-2 под исторический. Собрали его по чертежам и музейными фотографиями трамвая Ganz, изготовленного Франко-бельгийским обществом в 1895 году. Цвет трамвая всегда остается неизменным – зеленым.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство развития громад и территорий обнародовало проекты будущих районов Украины. В Днепропетровской области из 22-х имеющихся предлагают оставить всего шесть: Никопольский, Днепровский, Криворожский, Каменской, Павлоградский и Новомосковский.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
трамвай
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