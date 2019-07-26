В Днепре возле пляжа обнаружили опасную ядовитую змею. Фото

В Днепре возле Мануйловского пляжа заметили опасную ядовитую змею.

По словам очевидца, на вид пресмыкающееся длиной 1,5 метра, сообщил Александр Петрушанский на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мимо проплыла змея, я таких не видел ещё в своей жизни. Метра полтора, голова треугольная, цвет, как тигр в полоску, видно, что ядовитая, по глазам и переносице, я разбираюсь в змеях. Это не наши гадюки, на гадюку Никольского тоже не похожа, уж - точно нет", – написал днепрянин.

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Змея Энимал Ридер

Мужчина отметил, что змея ярко желтого цвета с черными кольцами.

"Первое мнение, что это пама, крайт. Очень ядовитая змея, привезенная кем-то из Таиланда для поиграться, а затем выпущенная в реку", – добавил Петрушанский.

Змея в Днепре Facebook Александра Петрушанского

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре в частном доме поймали 1,5-метровую змею.

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