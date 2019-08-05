В Днепре вновь массово отключат свет: адреса и дата

В Днепре 6 августа отключат свет на нескольких улицах.
Это связано с проведением ремонтных работ и обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
РБК-Украина
Адреса, по которым не будет электричества:
Индустриальный район:
ул. Б. Хмельницького 8, 10, 12, 14, 14а, 16.
Шевченковский район:
просп. Гагарина, 84а, 84, 86, 88, 88б, 90, 92, 94;
пер. Одоевського, 5, 9, 11, 13;
3-й туп. Одоєвського, 3;
ул. Одоевського, 33, 20.
Новокодакский район:
ул. Межевая, 2-20;
ул. Ламана 20-52, 72, 33-69;
ул. Снежная 1-19, 2-14;
пер. Снежный 2-14;
вул. Короткая, 1-5, 2, 6;
пер. Ломаный 75-93, 56-94;
ул. Осенняя, 1-9, 2;
ул. Весенняя 1-5, 2-6;
ул. Футбольная, 12, 14б;
Чечеловский район:
ул. Павелецкая, 2-10, 1-23;
пер. Кривой проезд, 10-34, 3-29;
ул. Тилова, 2-34, 1-37;
ул. Новошкольная, 2-18, 1-17, 1а, 3Б, 2а, 4а;
ул. Высокогорная, 2-42, 4Б, 3-43, 15а, 25.
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