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В Днепре существенно подорожал проезд в электротранспорте: озвучено решение горсовета

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В Днепре с третьего августа подорожает проезд в электротранспорте и метро.

Проезд будет составлять 6 гривень за одну поездку. Для школьников - 3 гривни, сказано в решении Днепровского городского совета.

Отметим, что будут действовать и обычные проездные на 1, 7, 30, 60 и 90 дней, а также проездные для студентов со скидкой 50%.

Подорожание проезда в электротранспорте

Подорожание проезда в электротранспорте

Новости
Стало известно, почему в Днепре может подорожать проезд в электротранспорте

По словам Игоря Маковцева, директора Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры, основные текущие затраты для электротранспорта - это заработная плата сотрудников и затраты на электроэнергию:

"Для подорожания проезда есть несколько причин: повышение минимальной зарплаты и стоимости на электроэнергию. Сейчас на электроэнергию уходит около 10 млн гривень в месяц. С повышением тарифа, на это нужно будет тратить дополнительные 3 млн", – рассказал Маковцев.

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Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре будут ездить новые трамваи: назвали дату.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр метро трамвай
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