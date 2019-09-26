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27 сентября • обновлено в 19:45
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В Днепре пять районов останутся без света: кого коснется

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В Днепре 27 сентября в шести районах отключат электричество.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 27 сентября

В Днепре отключат свет 27 сентября

RZN.info

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Света не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

  • пр-т Мира, 77 — 81, 83 — 87, 89 — 91, 93, 95 — 95а, 200 — 200а.

Самарский район:

  • ул. Молодогвардейская, 1, ЧАО "ДКХК";

  • ул. Молодогвардейская, 32д, ООО "Магрок",

  • ул. Малиновского, 140, "Ист Болт Украина";

  • ул. Малиновского, 140, ООО "УСПОТ ЛТД";

  • ул. Малиновского, 124, ООО "Синтез-С";

  • ул. Малиновского, 130, ООО "Биллар";

  • ул. Молодогвардейская, 32, ЧП Кочура Р. М.;

  • ул. Шереметьевская, 2 — 46, 1 — 59;

  • пер. Дидевича, 1 — 11;

  • ул. Омельяновича-Павленко, 1 — 59, 2 — 52;

  • ул. Выговского, 1а — 33, 45.

Соборный район:

  • ул. Писаржевского, 6 — 14.

Новокодакский район:

  • ул. Шодуаровская, 1, 3, 5, 7;

  • ул. Коробова, 1, 2д;

  • ул. Савкина, 6.

Чечеловский район:

  • туп. Школьный, 1 — 7, 2 — 72;

  • ул. Ставропольская, 2 — 46, 3 — 63;

  • ул. Тупиковая, 2 — 16, 1, 3, 5;

  • пр. Металлургов, 1 — 99;

  • ул. Параджанова, 29 — 31.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре несколько улиц останутся без газа. В Днепре с 23 сентября по 1 октября отключат газ на нескольких улицах. Это связано с проведением ремонтных работ в системе газоснабжения.

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Место
Украина Днепр
Теги
ЖКХ коммунальные услуги тарифы
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