В Днепре пять районов останутся без света: кого коснется

В Днепре 27 сентября в шести районах отключат электричество.
Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 27 сентября
RZN.info
Света не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр-т Мира, 77 — 81, 83 — 87, 89 — 91, 93, 95 — 95а, 200 — 200а.
Самарский район:
ул. Молодогвардейская, 1, ЧАО "ДКХК";
ул. Молодогвардейская, 32д, ООО "Магрок",
ул. Малиновского, 140, "Ист Болт Украина";
ул. Малиновского, 140, ООО "УСПОТ ЛТД";
ул. Малиновского, 124, ООО "Синтез-С";
ул. Малиновского, 130, ООО "Биллар";
ул. Молодогвардейская, 32, ЧП Кочура Р. М.;
ул. Шереметьевская, 2 — 46, 1 — 59;
пер. Дидевича, 1 — 11;
ул. Омельяновича-Павленко, 1 — 59, 2 — 52;
ул. Выговского, 1а — 33, 45.
Соборный район:
ул. Писаржевского, 6 — 14.
Новокодакский район:
ул. Шодуаровская, 1, 3, 5, 7;
ул. Коробова, 1, 2д;
ул. Савкина, 6.
Чечеловский район:
туп. Школьный, 1 — 7, 2 — 72;
ул. Ставропольская, 2 — 46, 3 — 63;
ул. Тупиковая, 2 — 16, 1, 3, 5;
пр. Металлургов, 1 — 99;
ул. Параджанова, 29 — 31.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре несколько улиц останутся без газа. В Днепре с 23 сентября по 1 октября отключат газ на нескольких улицах. Это связано с проведением ремонтных работ в системе газоснабжения.
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