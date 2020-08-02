В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В понедельник, 3 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Шевченковский район:

улица В. Мономаха 10, 12,

улица Миронова 17,

улица Плеханова 4,

улица Сичеславская Набережная 27, 27/16,

улица Рыбачья 2-30,

улица Ровенская 1-33, 2-8,

улица Владимирская, 3-17, 2-20,

улица Загородная, 2-38, 1-47а,

улица Пирогова, 1-21, 2-10,

улица Саксаганского, 1-27, 2-30,

улица Леонтовича, 1-47, 2-22.

Самарский район:

улица Ярославны

улица М. Яровой,

улица Ивана Купала,

улица Радиальная,

переулок Дубининский,

улица Дубининская,

улица Белокаменная,

улица Краснобогатырская,

улица Палисадная,

улица Халхингольская,

улица Гречко 2-74, 1-39,

улица Домодедовская 19-117, 20-128

улица Подгорная 51-121, 44-104,

улица Полевая 1-19,2-62,

улица Чаплинская 209-263, 142-216,

улица Каширская 5-27,18-38,

улица Сержанта Литвищенко 89/1-47, 122, 138-70,

улица Владивостоцкая 1-5, 4-10, 14-32, 13-33,

улица Паты Татьяны 49, 49а,

улица Мачтовая 87, 59-81, 76/2-96, 100-146, 83-127а, 98,

улица Гаевая 17-33, 14-24, 2-12, 13-1,

улица Детства 66-128, 133-71/2,

улица Гаванская 15, 15а, 15д, 17, 17-б, 19,

улица А. Галича 26-60,57-83,

улица Прибрежная 2-28, 1-31, 43, 45.

Соборный район:

ж/м Победа,

пр. Героев 12 корп. 1-7 (п. 1-14), 10,

улица Шакальского 34-40,

улица Паникахи, 15,

улица Космическая 10, 115,

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Богомаза 122,

улица Мольера 44-54,29-41,

улица Спартака 41-59,56-76,

улица Делегатская 5-35,10-40а, 8,

улица Каляева 12-30,28-32,52-54,

улица Камышовая 1-11,2-38,

переулок Камышовый 2,

переулок Карповый 2, 5-9,

улица Береговая 238д,

улица Березинская, 59-61, 66, 66-б, 70, 72,

улица Захарченко 15,

улица Глуховская 25.

Новокодакский район:

улица Каменногорская 1-15, 2-16,

улица Криштофа Косинского 1, 2-4, 3-21, 6-30,

улица Геологическая 2-30, 2а,

улица Глебова 1-83, 2-52,

улица Десняка 1а-43, 2а-26, 32-56,

улица Звездная,

улица Вагнера 1-21, 2-14,

переулок Вагнера 2-22,

переулок Герцена 2,4-24, 5-25,

улица Герцена 1-19, 2-24,

улица Десантная 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72,

улица Н. Садовского,

улица Лавандовая 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115,

ж/м Коммунар 1, 2, 2а,

улица Большая Диевская, 52,

улица Метростроительная 19-б.

Индустриальный район:

улица Березинская 23, 23А, 25, 27, 27А,

улица Артельная, 6а.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине охотники устроили стрельбу рядом с детским пляжем.