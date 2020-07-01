МоваЯзык

Топ-темы:

В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

Алина Рашевская
Жизнь города
295
В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В Днепре пройдет масштабное отключение света. broportal.net.ua

В среду, 1 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район

  • ул. Доватора, 11-24,

  • ул. Новоселовская, 46, 48,

  • ул. Пригородная, 1-28,

  • ул. Самарская, 11-42

  • ул. Алма-Атинская 3-26,

  • ул. Онежская 2-195,

  • ул. Отечественная 69,

  • ул. Петрозаводская 1-167,

  • ул. Вишневая 1-13;

  • ул. Крюковская 46,

  • ул. Осипенко 1-67;

  • ул. Приднепровская 26-72;

  • ул. Саранская 1-144;

  • ул. Стахановцев 1-44;

  • пер. Таврический 2-20;

  • ул. Таганрожская 75-77, 82-84

  • ул. Боевая 2-18,

  • ул. Варварская 1,9,13-21;

  • ул. Новочеркасская 2-64;

  • ул. Поленова 1-60

  • ул. Гагринская 8-71;

  • пер. Солончаковый 1-19;

  • ул. Гринченко 109-117.

Соборный район

  • пр. Героев б. 12 (к. 8-15 (подъезд 15-30)); б. 14; 14Т; 16;

  • ул. Славянская 1-56;

  • ул. Гайсинская 1-54;

  • ул. Мандрыковская 314-324;

  • п-к Днепровский 2, 4, 5, 7, 8, 9;

Шевченковский район

  • ул. Бориса Познанского 1-48

  • пер. Б. Познанского

  • пер. Вдовенко 1-37,

  • ул. Василя Кука 1-39,

  • ул. Терпигорева ,

  • пер. Терпигорева ,

  • ул.С. Скляренко 11а, 11в,37-72,;

Центральный район

  • ул. Политехническая 9а-15а,73-141;

  • ул. Закарпатская 58

  • пр. Д. Яворницкого, 105, 107, 109, 109Б,

  • ул. Шмидта, 3

Новокодакский район

  • пер. Горького 1,

  • пер. Депутатский 1,2 ,

  • пер. Спускной 32,34 ,

  • ул. Октябрьская 28, 57-69,

  • ул. Депутатская 1-16,

  • ул. Гражданская 1-23,

  • пер. Узкий 1-17, 19-47

  • ул. Маяковского 1-11,

  • Таромское 1-19,

  • ул. Торговая 1-12,

  • пер. Торговый 1-7,

  • пер. Спускной 1-52

Чечеловский район

  • ул. Зеркальная 40, 42;

  • Детский комбинат №376;

  • СЗОШ №102;

  • ул. Жемчужная, 1-31;

  • ул. Заповедная, 1-36;

  • пер. Заповедный, 1-13;

  • ул. Безлесная, 18-87;

  • ул. Балка живописная, 1-52;

  • ул. Загорянская, 3-10, 18, 18а;

  • ул. Ставковая, 1-7.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.

УкраинаДнепр
Поделиться в Facebook
  2. Днепр
  3. Жизнь города