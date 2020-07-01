В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В среду, 1 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район

ул. Доватора, 11-24,

ул. Новоселовская, 46, 48,

ул. Пригородная, 1-28,

ул. Самарская, 11-42

ул. Алма-Атинская 3-26,

ул. Онежская 2-195,

ул. Отечественная 69,

ул. Петрозаводская 1-167,

ул. Вишневая 1-13;

ул. Крюковская 46,

ул. Осипенко 1-67;

ул. Приднепровская 26-72;

ул. Саранская 1-144;

ул. Стахановцев 1-44;

пер. Таврический 2-20;

ул. Таганрожская 75-77, 82-84

ул. Боевая 2-18,

ул. Варварская 1,9,13-21;

ул. Новочеркасская 2-64;

ул. Поленова 1-60

ул. Гагринская 8-71;

пер. Солончаковый 1-19;

ул. Гринченко 109-117.

Соборный район

пр. Героев б. 12 (к. 8-15 (подъезд 15-30)); б. 14; 14Т; 16;

ул. Славянская 1-56;

ул. Гайсинская 1-54;

ул. Мандрыковская 314-324;

п-к Днепровский 2, 4, 5, 7, 8, 9;

Шевченковский район

ул. Бориса Познанского 1-48

пер. Б. Познанского

пер. Вдовенко 1-37,

ул. Василя Кука 1-39,

ул. Терпигорева ,

пер. Терпигорева ,

ул.С. Скляренко 11а, 11в,37-72,;

Центральный район

ул. Политехническая 9а-15а,73-141;

ул. Закарпатская 58

пр. Д. Яворницкого, 105, 107, 109, 109Б,

ул. Шмидта, 3

Новокодакский район

пер. Горького 1,

пер. Депутатский 1,2 ,

пер. Спускной 32,34 ,

ул. Октябрьская 28, 57-69,

ул. Депутатская 1-16,

ул. Гражданская 1-23,

пер. Узкий 1-17, 19-47

ул. Маяковского 1-11,

Таромское 1-19,

ул. Торговая 1-12,

пер. Торговый 1-7,

пер. Спускной 1-52

Чечеловский район

ул. Зеркальная 40, 42;

Детский комбинат №376;

СЗОШ №102;

ул. Жемчужная, 1-31;

ул. Заповедная, 1-36;

пер. Заповедный, 1-13;

ул. Безлесная, 18-87;

ул. Балка живописная, 1-52;

ул. Загорянская, 3-10, 18, 18а;

ул. Ставковая, 1-7.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.