В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В пятницу, 21 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Одесская жизнь
Света не будет по таким адресам:
Шевченковский район:
ул. Д. Марковича, 1-23, 2-20;
ул. Пражской весны;
ул. Изумрудная, 6;
ул. Луговская, 208;
ул. Майбороды, 3-23, 2-24;
переул. Школьный, 1, 16, 4, 6;
ул. Саперная, 116-120; 94-98;
туп. Ростовский, 1;
ул. А. Коныского, 78-154, 107-193;
ул. Купянская, 2-54, 5-47;
ул. Загородная, 7-47, 6-88;
ул. С. Петлюры, 2-4, 1-7;
ул. Дегтярева, 20-36;
ул. Кургановская, 31-49.
Соборный район:
ул. Набережная Победы, 110А, 116, 118 к.3 (п. 1, 2, 3), к.5 (п. 1, 2); к. 6 (п. 1, 2, 3, 4); 118 к. 1 (п. 1, 2, 3, 4, 5); к. 2 (п. 1, 2, 3, 4, 5);
ул. Гетьмана Петра Дорошенко, 1А, 6А;
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Луговская, 1-101, 2-110;
ул. Новозаводская, 103;
ул. Каруны, 93, 95.
Новокодакский район:
ул. Старый путь, 79-83, 89-227, 128-200;
ул. Береговая, 1-7, 2-16;
ул. Извилистая, 2-36;
ул. Заборинская, 3-11, 6-10А;
ул. Золотоосенняя, 80-88, 103-105, 113-121;
ул. Юбилейная, 12;
ул. Горная, 1-19, 2-10.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре мужчина пришел домой к бывшей жене, пытался выбить двери и устроил взрыв неизвестного устройства в подъезде.
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