В Днепре пройдет масштабное отключение света: адреса

В пятницу, 21 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская жизнь

Света не будет по таким адресам:

Шевченковский район:

ул. Д. Марковича, 1-23, 2-20;

ул. Пражской весны;

ул. Изумрудная, 6;

ул. Луговская, 208;

ул. Майбороды, 3-23, 2-24;

переул. Школьный, 1, 16, 4, 6;

ул. Саперная, 116-120; 94-98;

туп. Ростовский, 1;

ул. А. Коныского, 78-154, 107-193;

ул. Купянская, 2-54, 5-47;

ул. Загородная, 7-47, 6-88;

ул. С. Петлюры, 2-4, 1-7;

ул. Дегтярева, 20-36;

ул. Кургановская, 31-49.

Соборный район:

ул. Набережная Победы, 110А, 116, 118 к.3 (п. 1, 2, 3), к.5 (п. 1, 2); к. 6 (п. 1, 2, 3, 4); 118 к. 1 (п. 1, 2, 3, 4, 5); к. 2 (п. 1, 2, 3, 4, 5);

ул. Гетьмана Петра Дорошенко, 1А, 6А;

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Луговская, 1-101, 2-110;

ул. Новозаводская, 103;

ул. Каруны, 93, 95.

Новокодакский район:

ул. Старый путь, 79-83, 89-227, 128-200;

ул. Береговая, 1-7, 2-16;

ул. Извилистая, 2-36;

ул. Заборинская, 3-11, 6-10А;

ул. Золотоосенняя, 80-88, 103-105, 113-121;

ул. Юбилейная, 12;

ул. Горная, 1-19, 2-10.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре мужчина пришел домой к бывшей жене, пытался выбить двери и устроил взрыв неизвестного устройства в подъезде.

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