В Днепре предупредили о массовом отключении света: адреса

Во вторник, 18 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет УНН

Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

ул. Загородная, 7 — 47, 6 — 88;

ул. Петлюры, 2 — 4, 1 — 7;

ул. Дегтярева, 20 — 36;

ул. Кургановская, 31 — 49;

ул. Кониского, 78 — 154, 107 — 193;

ул. Купянская, 2 — 54, 5 — 47;

ул. Университетская, 32 — 86, 41 — 113;

ул. Макаревского.

Самарский район:

ул. Вольногорская, 17а — 71, 20 — 62;

ул. Довженко, 48;

ул. Орлиная;

ул. Королева, 45 — 123, 40 — 60.

Новокодакский район:

ул. Грузинская, 38;

пер. Нагорный, 1 — 43, 2 — 28, 46, 50;

ул. Барвинок, 1, 26 — 64;

ул. Елагинская, 1 — 7, 2 — 4;

ул. Подпольная, 3 — 15, 2 — 12;

ул. Бардадима, 7 — 31, 8 — 58;

ул. Гафуровой, 2а, 4 — 12;

ул. Доронина, 1 — 13, 2 — 14;

ул. Набережная Заводская, 53, 85а;

ул. Коробова, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

ж/м Красный камень, 10, 13, 13а, 14, 11, 18, 18а, 19, 19а, 22.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Малиновского, 10.

Соборный район:

пр. Героев, 12, 14; 16;

ул. Славянская, 1 — 47, 2 — 56;

ул. Гайсинская, 1 — 51, 2 — 54;

ул. Мандрыковская, 314 — 324;

пер. Днепровский, 2, 4, 5, 7, 8, 9.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что введение Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, дополнительной платы при экспорте электроэнергии приведет к остановке экспорта, в результате чего Украина ежегодно будет терять около $400 млн.

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