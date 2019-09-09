В Днепре предупредили о масштабном отключении света 9 сентября: адреса

В Днепре 9 сентября не будет света в шести районах.

Масштабное отключение связано с плановыми работами на электросети. Об этом сообщает "ДТЭК Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Отключение света в Днепре Наш Репортер

Амур-Нижнеднепровский район

ул. Балтийская, 1-21,2-18; 30а, 32;

ул. Василия Макухи, 2-6,3-5;

ул. Крымская, 2а-32а, 2-18;

ул. Академика Образцова, 1-23,14-26;

ул. Почтовая, 5,

ул. Софьи Ковалевской, 20а

ул. Робеспьера 4-12,11-27,

ул. Передовая 198-208,

ул. Робеспьера 19,

ул. Передовая 173 магазин Корзинка,

ул. Славгородская 25-41,26-38,

ул. Саранская 144-154,

пер. Бурятский 5-21,12-24,

пер. Олевский 1-35,6-24,32,34,

пер. Поэтический 1-5,2-22,

ул. Вишневая 57-111, 28-54,

пер. Вишневый 2,4,10,36,

ул. Славгородская 19-23,

ул. Таганрогская 162,162

пер. Клубный 9б, 9,15,

пер. Передовой 17,

ул. Пестеля 2-72 / 1-59,

пер. Райниса 15-39,24-46,5-13,6-24,

ул. Райниса16-70,13-55,

ул. Славгородская 68б, 68а,

ул. Славгородский 4,8,8а.

ул. Клубная 1-33,2-34,

пер. Клубный 1-17,7а,

ул. Передовая 255-257

ул. Передовая 312,

ул. Робеспьера 30-88,45-103,

ул. Балхашська 7-81,2-78.

ул. Передовая 254-310,229-251,259,261,

ул. Широкая 1-9,2-6,

ул. Передовая 320-344,352,

ул. Широкая 11-43,8-12,

ул. Покрышкина 1-35,2-4,14-66

пер. Снайперский 1-3,4-6,

пер. Шефский 2-14,19-21,

ул. Шефская 138-122,66-120,59-119,

ул. Межевая 4б,

ул. Алуштинская 1г, 1в, 1а, 1б, 5а, 7,

ул. Водопроводная 75-77,46,

ул. Лазаревская 2-16

ул. Таежная 23-71,26-76,

пер. Таежный 2-10,1,

ул. Межевая 2-30,

ул. Шефская 127-151,

ул. Алуштинская 13-29,1в, 11,7,7а,

ул. Анадырского 12-14б,

ул. Приозерная 20а,

ул. Анадырский 7-29

ул. Кузнецова (Афанасия Ковпака) 4-32,

ул. Таганрогская 339,

пер. Шатурский 1-7,2-8,

ул. Шефская 1-13,2-22,

ул. Широкая 221, 47-71,18-36,

ул. Таганрогская 283-361,306-374,

ул. Широкая 45,16

ул. Широкая 80-112, 73-173,44-76,75-173,

пер. Широкий 1-21,2-18-20,

пер. Снайперский 8-24,2а,

ул. Шефская 51-57,50-62,49.

ул. Кузнецова (Афанасия Ковпака) 1-15

ул. Трансформаторная 26-112А;

пер. Трансформаторный 1-7,

ул. Рылеева 40-86,

ул. Рылеева 31-107,2-34А,

ул. Рылеева 38; 107-165А,

ул. Трансформаторная 114-124.

Самарский район

ул. Зоопарковая 7-63, 8-72;

ул. Таджикская 17-33, 12-24;

ул. Евгения Сердюкова 5-49, 8-52;

ул. Константина Острожского 34-40, 33-41;

ул. Романовского 11,59;

ул. Дачная 13;

ул. Оранжерейная 51-83, 26-54

Индустриальный район

ул. Евгения Выровой 25,32-34;

ул. Ялтинская 1-37,2-36

просп. Слобожанский, 68, 68а

ул. Беляева, 2;

ул. Высоцкого, 2, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 4в

ул. Беляева, 4а, 4б

Чечеловский район

ул. Арбатская 2-26,5-27;

ул. Кленовая 2-52;

ул. Михаила Комарова 165,187-199, 176-178;

пер. Криворожский 22г.

Соборный район

ул. Переяславская, 37-65, 38-84,

ул. Дмитрия Байды-Вишневецкого, 10-14,

ул. Мандрыковская, 100-132, 115-125

ул. Черняховского,

ул. О. Вишни 19-31, 18-44;

ул. Танкистов 1а;

ул. Марии Заньковецкой 19б, 19в

Шевченковский район

ул. Бориса Познанского 1-19; 2-26;

ул. Вдовенко,

пер. Вдовенко,

ул. Ткаченко 62,64,66

пер. Маковского,

ул. Василия Кука 73,77б, 77,77

ул. Николаевская,

ул. Казакова 1-21,

туп. Казакова

ул. Познанского Бориса, 21-37, 28-48;

ул. Василия Кука, 1-37, 2-36;

ул. Тонконог, 1-13, 2-14;

ул. Семена Скляренко, 34-38, 48-72, 55;

ул. Терпигорева, 20-42;

ул. Антона Синявского, 209;

пер. Мятлик, 1-20;

пер. Познанского Бориса, 1-23, 2-26;

пер. Терпигорева, 2-8, 19-29

ул. Стасова 2-40;

пер. Стасова 1, 2-12;

ул. Добрая.

Новокодацкий район

ул. Каховки, 13-43, 22-30;

ул. Лубенский, 2-26, 1, 5-27;

пр. Свободы, 23к Социальний павильон;

пр. Свободы, 31-59, 69-95; ООО "СПС" Строительно механизма;

пр. Свободы, 67 Культурный комплекс "Кайдакьский";

пр. Свободы, 82 детский комбинат №6, №301;

пр. Свободы, 89 киоск по ремонту обуви; ЧП Маймур Е.А.

пр. Свободы, 91 магазин №67;

пр. Свободы, 93 ЧП Манзюк В.Д .; магазин "Вулкан"; магазины "Продукты", "Одежда", "Овощи";

пер. Педюменский, 1-3, 2-18;

пер. 1-й Проездной, 1-15, 2-16;

пер. Рижский, 2-10, 20-26, 3-11, 19;

ул. Фронтовая 1-79,2-72,

ул. Комунаривская (Ю. Кондратюка) 243-251,244-258А,

пер. Фронтовой 1-21,2-38

ул. Белореченская 70-94, 77-97,

ул. Беринга 32,34,42,

ул. Добролюбова 65-89, 70 / 2-98,

ул. Киевская 69-89,

ул. Ковеля 13-17, 23-39, 32-38,

ул. Ковеля 2-30, 3-7,

ул. Корецкого 1-15, 6-14,

ул. Лесная Город 1-15, 6-14,

пр. Металлургов 54-110,

ул. Проектная 1-21, 2-16,

ул. Проектная 20-32, 21-33,

ул. Фланговая 57-113, 60-108

пр. Ивана Мазепы, 33, 35, 37;

ул. Кутузова, 1, 3, 5, 7

ул. Авиационная, 8, 10, 12;

ул. Караваева, 46-52

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на два месяца сузят проспект Гагарина на перекрестке с улицей Марии Кюри.

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