В Днепре предупредили о масштабном отключении света 9 сентября: адреса

В Днепре 9 сентября не будет света в шести районах.
Масштабное отключение связано с плановыми работами на электросети. Об этом сообщает "ДТЭК Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Отключение света в Днепре
Наш Репортер
Амур-Нижнеднепровский район
ул. Балтийская, 1-21,2-18; 30а, 32;
ул. Василия Макухи, 2-6,3-5;
ул. Крымская, 2а-32а, 2-18;
ул. Академика Образцова, 1-23,14-26;
ул. Почтовая, 5,
ул. Софьи Ковалевской, 20а
ул. Робеспьера 4-12,11-27,
ул. Передовая 198-208,
ул. Робеспьера 19,
ул. Передовая 173 магазин Корзинка,
ул. Славгородская 25-41,26-38,
ул. Саранская 144-154,
пер. Бурятский 5-21,12-24,
пер. Олевский 1-35,6-24,32,34,
пер. Поэтический 1-5,2-22,
ул. Вишневая 57-111, 28-54,
пер. Вишневый 2,4,10,36,
ул. Славгородская 19-23,
ул. Таганрогская 162,162
пер. Клубный 9б, 9,15,
пер. Передовой 17,
ул. Пестеля 2-72 / 1-59,
пер. Райниса 15-39,24-46,5-13,6-24,
ул. Райниса16-70,13-55,
ул. Славгородская 68б, 68а,
ул. Славгородский 4,8,8а.
ул. Клубная 1-33,2-34,
пер. Клубный 1-17,7а,
ул. Передовая 255-257
ул. Передовая 312,
ул. Робеспьера 30-88,45-103,
ул. Балхашська 7-81,2-78.
ул. Передовая 254-310,229-251,259,261,
ул. Широкая 1-9,2-6,
ул. Передовая 320-344,352,
ул. Широкая 11-43,8-12,
ул. Покрышкина 1-35,2-4,14-66
пер. Снайперский 1-3,4-6,
пер. Шефский 2-14,19-21,
ул. Шефская 138-122,66-120,59-119,
ул. Межевая 4б,
ул. Алуштинская 1г, 1в, 1а, 1б, 5а, 7,
ул. Водопроводная 75-77,46,
ул. Лазаревская 2-16
ул. Таежная 23-71,26-76,
пер. Таежный 2-10,1,
ул. Межевая 2-30,
ул. Шефская 127-151,
ул. Алуштинская 13-29,1в, 11,7,7а,
ул. Анадырского 12-14б,
ул. Приозерная 20а,
ул. Анадырский 7-29
ул. Кузнецова (Афанасия Ковпака) 4-32,
ул. Таганрогская 339,
пер. Шатурский 1-7,2-8,
ул. Шефская 1-13,2-22,
ул. Широкая 221, 47-71,18-36,
ул. Таганрогская 283-361,306-374,
ул. Широкая 45,16
ул. Широкая 80-112, 73-173,44-76,75-173,
пер. Широкий 1-21,2-18-20,
пер. Снайперский 8-24,2а,
ул. Шефская 51-57,50-62,49.
ул. Кузнецова (Афанасия Ковпака) 1-15
ул. Трансформаторная 26-112А;
пер. Трансформаторный 1-7,
ул. Рылеева 40-86,
ул. Рылеева 31-107,2-34А,
ул. Рылеева 38; 107-165А,
ул. Трансформаторная 114-124.
Самарский район
ул. Зоопарковая 7-63, 8-72;
ул. Таджикская 17-33, 12-24;
ул. Евгения Сердюкова 5-49, 8-52;
ул. Константина Острожского 34-40, 33-41;
ул. Романовского 11,59;
ул. Дачная 13;
ул. Оранжерейная 51-83, 26-54
Индустриальный район
ул. Евгения Выровой 25,32-34;
ул. Ялтинская 1-37,2-36
просп. Слобожанский, 68, 68а
ул. Беляева, 2;
ул. Высоцкого, 2, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 4в
ул. Беляева, 4а, 4б
Чечеловский район
ул. Арбатская 2-26,5-27;
ул. Кленовая 2-52;
ул. Михаила Комарова 165,187-199, 176-178;
пер. Криворожский 22г.
Соборный район
ул. Переяславская, 37-65, 38-84,
ул. Дмитрия Байды-Вишневецкого, 10-14,
ул. Мандрыковская, 100-132, 115-125
ул. Черняховского,
ул. О. Вишни 19-31, 18-44;
ул. Танкистов 1а;
ул. Марии Заньковецкой 19б, 19в
Шевченковский район
ул. Бориса Познанского 1-19; 2-26;
ул. Вдовенко,
пер. Вдовенко,
ул. Ткаченко 62,64,66
пер. Маковского,
ул. Василия Кука 73,77б, 77,77
ул. Николаевская,
ул. Казакова 1-21,
туп. Казакова
ул. Познанского Бориса, 21-37, 28-48;
ул. Василия Кука, 1-37, 2-36;
ул. Тонконог, 1-13, 2-14;
ул. Семена Скляренко, 34-38, 48-72, 55;
ул. Терпигорева, 20-42;
ул. Антона Синявского, 209;
пер. Мятлик, 1-20;
пер. Познанского Бориса, 1-23, 2-26;
пер. Терпигорева, 2-8, 19-29
ул. Стасова 2-40;
пер. Стасова 1, 2-12;
ул. Добрая.
Новокодацкий район
ул. Каховки, 13-43, 22-30;
ул. Лубенский, 2-26, 1, 5-27;
пр. Свободы, 23к Социальний павильон;
пр. Свободы, 31-59, 69-95; ООО "СПС" Строительно механизма;
пр. Свободы, 67 Культурный комплекс "Кайдакьский";
пр. Свободы, 82 детский комбинат №6, №301;
пр. Свободы, 89 киоск по ремонту обуви; ЧП Маймур Е.А.
пр. Свободы, 91 магазин №67;
пр. Свободы, 93 ЧП Манзюк В.Д .; магазин "Вулкан"; магазины "Продукты", "Одежда", "Овощи";
пер. Педюменский, 1-3, 2-18;
пер. 1-й Проездной, 1-15, 2-16;
пер. Рижский, 2-10, 20-26, 3-11, 19;
ул. Фронтовая 1-79,2-72,
ул. Комунаривская (Ю. Кондратюка) 243-251,244-258А,
пер. Фронтовой 1-21,2-38
ул. Белореченская 70-94, 77-97,
ул. Беринга 32,34,42,
ул. Добролюбова 65-89, 70 / 2-98,
ул. Киевская 69-89,
ул. Ковеля 13-17, 23-39, 32-38,
ул. Ковеля 2-30, 3-7,
ул. Корецкого 1-15, 6-14,
ул. Лесная Город 1-15, 6-14,
пр. Металлургов 54-110,
ул. Проектная 1-21, 2-16,
ул. Проектная 20-32, 21-33,
ул. Фланговая 57-113, 60-108
пр. Ивана Мазепы, 33, 35, 37;
ул. Кутузова, 1, 3, 5, 7
ул. Авиационная, 8, 10, 12;
ул. Караваева, 46-52
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на два месяца сузят проспект Гагарина на перекрестке с улицей Марии Кюри.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся