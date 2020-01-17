В Днепре полицейские спасли младенца от горе-родителей

В четверг, 16 января, сотрудники полиции Днепра изъяли 8-месячного ребенка из неблагополучной семьи.

Неухоженного малыша обнаружили в компании пьяных родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

16 декабря в полицию поступило сообщение о совершении насилия в семье. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили мужчину с беременной женой, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В это время их 8-месячный ребенок находился в запущенном состоянии. На место происшествия сразу прибыли сотрудники ювенальной превенции. Чтобы уберечь ребенка от собственных родителей, полицейские изъяли мальчика из семьи и поместили в больницу, где о нем позаботятся специалисты.

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В отношении матери были составлены административные протоколы по статье о невыполнении родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей и совершении домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнении срочного запретного предписания или несообщении о месте своего временного пребывания. Инспекторы ювенальной превенции провели с женщиной профилактическую беседу и сообщили работникам службы по делам детей о проверке семьи на соблюдение родительских обязанностей и создания достойных условий проживания ребенка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге Днепропетровской области 48-летний мужчина убил водителя такси, потому что не мог оплатить проезд. Когда 72-летний таксист подвозил пассажира к месту назначения, тот признался в отсутствии денег. В результате между мужчинами произошла ссора.

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