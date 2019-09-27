В Днепре ожидаются масштабные проблемы с водой: что случилось

В Днепре 30 сентября с 10:00 до 14:00 будут перебои в водоснабжении.

Так, перебои произойдут на жилмассиве Левобережный-3. Это связано с проведением работ на трансформаторной подстанции, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Проблемы с водой Press.lv

Восстановление устойчивого давления в системе водоснабжения ожидается 30 сентября в 15:00.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанным адрес.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре и области значительно снизится цена на газ.

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