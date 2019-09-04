В Днепре отключат воду на целый день: список адресов

В Днепре, 5 сентября, с 9:30 до 20:00 не будет воды на нескольких улицах.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды NewsOne

Адреса, где не будет воды:

ул. Паторжинского, 6, 6Б, 8, 10, 10А, 11А;

ул. Владимира Моссаковского, 9, 9А;

ул. Жуковского, 6А, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35;

ул. Чернышевского, 24А.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре масштабное отключение воды: кого коснется.

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