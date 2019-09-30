В Днепре отключат воду на целый день: названы адреса

Часть жителей Днепра 2 октября останется без водоснабжения.

Воды не будет с 9:00 до 16:00. Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети, сообщили в коммунальном предприятии "Днепрводоканал".

В Днепре отключат воду 2 октября Новости Запорожья

Воды не будет по следующим адресам:

Жилмассив Тополь-3, дома № 54, 55, 56, 57.

Предприятие рекомендует заранее сделать запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре ожидаются масштабные проблемы с водой. 30 сентября с 10:00 до 14:00 будут перебои в водоснабжении. Это случится на жилмассиве Левобережный-3.

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