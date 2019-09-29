В Днепре отключат свет в двух районах: кого коснется

В Днепре в воскресенье, 29 сентября, на нескольких улицах не будет электричества.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света ApsnyLIFE

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

ул. Мостовая, 123 — 165, 83 — 226, 118 — 168, 167 — 197, 174 — 226;

ул. Набережная, 1 — 7а;

ул. Фронтовая, 1 — 79, 2 — 72;

ул. Ю. Кондратюка, 243 — 251, 244 — 258а;

пер. Фронтовой, 1 — 21, 2 — 38;

ул. Баллистическая, 2 — 22;

ул. Батайская, 1 — 31, 2 — 26;

ул. Водопьянова, 2 — 74, 3 — 73а;

ул. Калининградская, 1 — 11, 2 — 18, 17 — 23;

ул. Керченская, 1 — 19, 2 — 20;

ул. Пятилетки, 1 — 31, 2 — 34;

ул. Содружества, 1 — 23, 2 — 26.

Амур-Нижнеднепровский район:

пер. Крушельницкой, 5;

ул. Белградская, 127 — 173, 106 — 136а;

ул. Восточная, 1 — 7,

пер. Восточный, 2 — 42, 1 — 39, 45б, 45в, 45г, 47, 49а, 6б, 10а — 14а, 18а — 24а, 42а — 52, 54 — 68, 41б — 59б, 25а, 65, 41 — 49 — 61, 42а — 68, 24а, 26а.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре с 22 сентября действуют новые тарифы на водоснабжение.

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