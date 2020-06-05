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5 июня • обновлено в 12:08
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В Днепре объявили штормовое предупреждение: что будет с погодою

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На Днепропетровщине ожидается резкое ухудшение погодных условий. С 5 по 7 июня в городе и области прогнозируют дожди с грозами и сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Днепропетровским региональным центром гидрометеорологии объявлено штормовое предупреждение I уровня опасности. Об этом говорится на сайте Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Днепре

armtimes.com

Прогнозируется:

5 июня: переменная облачность. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 7-12, днем порывы 15-20 м /с. Температура воздуха по области ночью 8-13°, днем 21-26°, по городу ночью 11-13°, днем 23-25.

Погода в Украине 5 июня

Погода в Украине 5 июня

Укргидрометцентр

6 июня: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, днем 24-29.

Погода в Украине 6 июня

Погода в Украине 6 июня

Укргидрометцентр

7 июня: переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, днем 25-30.

Погода в Украине 7 июня

Погода в Украине 7 июня

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, погода в Украине в пятницу, 5 июня, будет дождливой. Кратковременные осадки прогнозируют в западных, северных и восточных областях. Температура воздуха поднимется до +26 градусов.

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Место
Украина Днепр
Тег
погода
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