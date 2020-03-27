В Днепре обустроенный волонтерами детский онкоцентр отдали больным коронавирусом: в сети разгорелся скандал

В Днепре отделение онкологии и онкогематологии детской областной клинической больницы отдали больным коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Маленьких пациентов, которым в январе этого года волонтеры подарили обновленные помещения с ремонтом и дорогостоящим оборудованием, выселили в другой корпус. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Елена Володина.

В сборе денег и предметов быта принимали участие благотворители со всей Украины. Общими усилиями за рекордные сроки голые стены отделения превратили в современный онкоцентр.

В Днепре обустроенный волонтерами детский онкоцентр отдали больным коронавирусом Коллаж

"То отделение, куда в январе месяце были переселены наши дети с диагнозом рак в абсолютно голые стены – в чистое поле. Отделение, которое мы с вами все вместе сообща за рекордно короткий срок обустроили и сделали всё, чтобы детям было комфортно лечиться. Отделение, в которое совместно с представителями бизнеса было вложено более полумиллиона гривен. Отделение, которое мы отмыли, расписали и оснастили не только необходимым медоборудованием, но и предметами быта на нужды онкобольных детей. Теперь это отделение отдано под коронавирус", – рассказала Володина.

По словам Володиной, переезд принес большие неудобства как пациентам, так и их родителям и медперсоналу. Дальнейшая судьба центра остается неизвестной. В том, что на фоне коронавирусной суматохи онкобольным будут уделять должное внимание, волонтер также не уверена.

"Нам же рассчитывать не на что. Наши дети будут продолжать болеть, продолжать поступать на лечение и продолжать умирать. На фоне красивого рапорта о том, что больница готова принять больных с коронавирусом, обращаю внимание, что в отделении есть ребенок с глиобластомой, которому требуется 3 ампулы препарата Авастин, стоимость которого 24 000 грн за ампулу. Может этот кто-то, кто может принимать такие решения, поступит так же и в этом случае? И ребенок будет обеспечен препаратом за 75 000 грн? Что-то мне подсказывает, что нет. И проблемы индейцев по-прежнему останутся проблемами индейцев", – поделилась Елена.

В комментариях под публикацией пользователи сети не скрывали свое недовольство и советовали продолжать бороться за права детей.

"Давайте писать официальные письма и просто не освобождать палаты".

"Надо это активно постить! Так нельзя! Это разные вещи! Но вирус мы поборем. А это?! Я в шоке".

"Возмущению нет границ!".

"Я думаю, что таких тяжелобольных, особенно детейвообще не должны были трогать, раком больных людей в Украине намного больше, чем с коронавирусом".

"А зачем родители согласились переезжать? Отказались бы вместе с медперсоналом покидать помещение!".

Скриншот Facebook/Елена Володина

Скриншот Facebook/Елена Володина

Скриншот Facebook/Елена Володина

Скриншот Facebook/Елена Володина

Скриншот Facebook/Елена Володина

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вернувшиеся из Польши 12 жителей Днепропетровщины сбежали от карантинного контроля.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал