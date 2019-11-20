Строительство нового аэродрома международного аэропорта в Днепропетровской области планируют начать уже летом 2020 года.

Проект реконструкции "авиационной артерии" Днепропетровщины полностью готов к воплощению в жизнь. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко во время его презентации для председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

В Днепре обозначили сроки реконструкции аэропорта Пресс-служба ДнепрОГА

Обновленный аэропорт получит взлетно-посадочную полосу, которая сможет принять самолеты всех типов, и современный терминал. Пропускная способность аэропорта достигнет 3 млн человек в год.

"Днепр много лет был без авиационной артерии, которая могла бы показать возможности этого города, – отметил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. – Надо отдать должное народным депутатам, которых выбрали от Днепра и области. Они приложили максимум усилий, чтобы мы сегодня говорили о реализации проекта. Надеюсь, что весной 2022 года аэропорт сможет принимать современные большие самолеты, которые будут обеспечивать и экономический, и туристический рост".

В Днепре обозначили сроки реконструкции аэропорта Пресс-служба ДнепрОГА

Строительство должно стартовать летом 2020 года. Сейчас выбирают проектанта – он будет известен в декабре 2019-го. В мае следующего года определятся с генподрядчиком.

"У этого проекта очень много исполнителей. Верховная Рада Украины, Министерство инфраструктуры, Укринфрапроект, ОГА и райгосадминистрация, проектировщики, застройщики полосы и терминала, экологи. Главная задача – связать все это в единый гармонично сбалансированный план действий и выполнить его. Мы должны справиться с этим вызовом и продемонстрировать качественную работу", – отметил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

В Днепре обозначили сроки реконструкции аэропорта Пресс-служба ДнепрОГА

Над проектом будут параллельно работать ОГА и частный инвестор. За государственные средства построят взлетно-посадочную полосу – на это в госбюджете-2020 уже заложено 1 млрд грн. Ее длина составит 3,2 км, она будет иметь современные системы навигации, метеорологическое и светосигнальное оборудование. Благодаря этому аэропорт сможет принимать самолеты всех типов даже в туман.

Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе построит украинская промышленно-финансовая группа DCH. Он будет иметь высокую пропускную способность – до 1000 человек каждый час. А еще – сможет обеспечить международный уровень сервиса.

В Днепре обозначили сроки реконструкции аэропорта Пресс-служба ДнепрОГА

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в бюджет-2020 заложили средства на строительство аэропорта в Днепре. На взлетную полосу и радиомаячную систему государство потратит 1 млрд гривень. Проект по строительству нового аэропорта будет реализован в формате частно-государственного партнерства.

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