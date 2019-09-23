В Днепре несколько улиц останутся без газа: кого коснется

В Днепре с 23 сентября по 1 октября отключат газ на нескольких улицах.
Это связано с проведением ремонтных работ в системе газоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".
Отключение газа
rudana.com.ua
Газа не будет по следующим адресам:
просп. Героев, 46, подъезды №№ 2-14;
ул. Полигонная, 18, 18б;
просп. Слобожанский, д. 8, корп. 4, д. №№ 16, 17, 19;
ул. Бердянская, 1;
ул. Прогрессивная, 6, 8, 10;
ул. Генерала Пушкина, 26;
ул. Казакова, 4.
Как сообщал OBOZREVATEL, В Украине утвердили новый тариф на газ. По сравнению с прошлым месяцем, стоимость снизилась на 3,4% – до 4493 грн за тысячу кубометров. Окончательная цена будет для всех разной, так как у каждого предприятия есть свой тариф на распределение.
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