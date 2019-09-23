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23 сентября • обновлено в 16:13
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В Днепре несколько улиц останутся без газа: кого коснется

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В Днепре с 23 сентября по 1 октября отключат газ на нескольких улицах.

Это связано с проведением ремонтных работ в системе газоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

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Газа не будет по следующим адресам:

  • просп. Героев, 46, подъезды №№ 2-14;

  • ул. Полигонная, 18, 18б;

  • просп. Слобожанский, д. 8, корп. 4, д. №№ 16, 17, 19;

  • ул. Бердянская, 1;

  • ул. Прогрессивная, 6, 8, 10;

  • ул. Генерала Пушкина, 26;

  • ул. Казакова, 4.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Украине утвердили новый тариф на газ. По сравнению с прошлым месяцем, стоимость снизилась на 3,4% – до 4493 грн за тысячу кубометров. Окончательная цена будет для всех разной, так как у каждого предприятия есть свой тариф на распределение.

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Место
Украина Днепр
Теги
ЖКХ газ
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