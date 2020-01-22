В Днепре несколько районов останутся без света: кого коснется

В четверг, 23 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
34 канал
Света не будет по следующим адресам:
Самарский район:
ул. Пушкарская, 1-51,2-44;
пер. Пушкарский, 3-7,2-10;
ул. Томская, 21,127-249,126-172;
пер. Томский, 23-43;
пер. Днепростроя, 2-42;
ул. Днепростроя, 2-44,3-55;
ул. Здоровья, 2-50,1-43;
ул. Пальмовая, 9-25,12-32;
ул. Ореховая, 15-19;
ул. Подснежников, 3-57,2-54;
ул. Наставников, 35-51,38-54;
пер. Джамбульский, 2-6,7-11,17-19,8, 1,;
ул. Желтоводская, 27-41,30-40;
ул. Джамбульская, 1-41,2-60.
Новокодакский район:
пер. Рабочий, 1-21, 2-18;
ул. Старый Шлях, 68-112, 41-71;
ул. Промышленная, 1-21, 25-63, 2-72;
ул. Рабочая, 1-11, 17, 2-26,;
ул. Юбилейная, 1-5, 2-10;
ул. Мальвовая, 1-11, 2-8;
ул. Гаева, 3-7, 30а, 30Б;
пер. Красный, 1-35, 2-26.
ул. Савкина, 2, 4;
ж/м Красный камень, 3;
ул. Ватутина, 1, 1а-11; 2, 2а, 2м, 5;
пер. Краснокалиновий, 1-15, 2-40, 54-94, 47-75, 91-111; 49а;
ул. Большая Диевская, 46, 54Б, 56, 112б, 126, 134, 133-175, 181, 181а, 183, 185, 187, 179, 52а;
ул. Метростроевская, 14Б, 21А.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Геническая, 3-9,2-12;
ул. Долинская, 3-21,2-14;
ул. Кузнечная, 3-15;
пер. Кузнечный, 1-21;
ул. Федора Сторубля, 1-25,2-28;
ул. Муравьева, 13-27,16-44;
ул. Сормовская, 1-3;
пер. Муравьева, 2,3;
пер. Пожарный, 1,3,2,4,6;
ул. Тобольская, 21-39,20-30;
ул. Чапаева, 17-31,16-31.
Шевченковский район:
ул. Вознесенская, 31-59,26-46;
ул. Светлова, 38-50,41-51;
ул. Грушевского, 28-38;
ул. Короленко, 55-61,24,26;
ул.Троицкая, 39,42,44.
ул. Великолукская, 4-76, 3-65;
ул. Ярославского, 56, 62, 65, 73/75, 76-130, 77-129;
ул. Динамо 66-120, 75-123, 53, 67;
ул. Абхазская, 17, 19, 26, 32;
ул. Генерала Пушкина 85-125;
ул. Рыбинская 52А, 55.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре и области разыскивают пропавшего без вести 16-летнего Александра Стародубцева. Парень ушел из дома 17 января и больше не выходил на связь с родными.
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