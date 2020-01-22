В Днепре несколько районов останутся без света: кого коснется

В четверг, 23 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света 34 канал

Света не будет по следующим адресам:

Самарский район:

ул. Пушкарская, 1-51,2-44;

пер. Пушкарский, 3-7,2-10;

ул. Томская, 21,127-249,126-172;

пер. Томский, 23-43;

пер. Днепростроя, 2-42;

ул. Днепростроя, 2-44,3-55;

ул. Здоровья, 2-50,1-43;

ул. Пальмовая, 9-25,12-32;

ул. Ореховая, 15-19;

ул. Подснежников, 3-57,2-54;

ул. Наставников, 35-51,38-54;

пер. Джамбульский, 2-6,7-11,17-19,8, 1,;

ул. Желтоводская, 27-41,30-40;

ул. Джамбульская, 1-41,2-60.

Новокодакский район:

пер. Рабочий, 1-21, 2-18;

ул. Старый Шлях, 68-112, 41-71;

ул. Промышленная, 1-21, 25-63, 2-72;

ул. Рабочая, 1-11, 17, 2-26,;

ул. Юбилейная, 1-5, 2-10;

ул. Мальвовая, 1-11, 2-8;

ул. Гаева, 3-7, 30а, 30Б;

пер. Красный, 1-35, 2-26.

ул. Савкина, 2, 4;

ж/м Красный камень, 3;

ул. Ватутина, 1, 1а-11; 2, 2а, 2м, 5;

пер. Краснокалиновий, 1-15, 2-40, 54-94, 47-75, 91-111; 49а;

ул. Большая Диевская, 46, 54Б, 56, 112б, 126, 134, 133-175, 181, 181а, 183, 185, 187, 179, 52а;

ул. Метростроевская, 14Б, 21А.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Геническая, 3-9,2-12;

ул. Долинская, 3-21,2-14;

ул. Кузнечная, 3-15;

пер. Кузнечный, 1-21;

ул. Федора Сторубля, 1-25,2-28;

ул. Муравьева, 13-27,16-44;

ул. Сормовская, 1-3;

пер. Муравьева, 2,3;

пер. Пожарный, 1,3,2,4,6;

ул. Тобольская, 21-39,20-30;

ул. Чапаева, 17-31,16-31.

Шевченковский район:

ул. Вознесенская, 31-59,26-46;

ул. Светлова, 38-50,41-51;

ул. Грушевского, 28-38;

ул. Короленко, 55-61,24,26;

ул.Троицкая, 39,42,44.

ул. Великолукская, 4-76, 3-65;

ул. Ярославского, 56, 62, 65, 73/75, 76-130, 77-129;

ул. Динамо 66-120, 75-123, 53, 67;

ул. Абхазская, 17, 19, 26, 32;

ул. Генерала Пушкина 85-125;

ул. Рыбинская 52А, 55.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре и области разыскивают пропавшего без вести 16-летнего Александра Стародубцева. Парень ушел из дома 17 января и больше не выходил на связь с родными.

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