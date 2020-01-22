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22 января • обновлено в 18:00
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София Ковнир

В Днепре несколько районов останутся без света: кого коснется

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В четверг, 23 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

34 канал

Света не будет по следующим адресам:

Самарский район:

  • ул. Пушкарская, 1-51,2-44;

  • пер. Пушкарский, 3-7,2-10;

  • ул. Томская, 21,127-249,126-172;

  • пер. Томский, 23-43;

  • пер. Днепростроя, 2-42;

  • ул. Днепростроя, 2-44,3-55;

  • ул. Здоровья, 2-50,1-43;

  • ул. Пальмовая, 9-25,12-32;

  • ул. Ореховая, 15-19;

  • ул. Подснежников, 3-57,2-54;

  • ул. Наставников, 35-51,38-54;

  • пер. Джамбульский, 2-6,7-11,17-19,8, 1,;

  • ул. Желтоводская, 27-41,30-40;

  • ул. Джамбульская, 1-41,2-60.

Новокодакский район:

  • пер. Рабочий, 1-21, 2-18;

  • ул. Старый Шлях, 68-112, 41-71;

  • ул. Промышленная, 1-21, 25-63, 2-72;

  • ул. Рабочая, 1-11, 17, 2-26,;

  • ул. Юбилейная, 1-5, 2-10;

  • ул. Мальвовая, 1-11, 2-8;

  • ул. Гаева, 3-7, 30а, 30Б;

  • пер. Красный, 1-35, 2-26.

  • ул. Савкина, 2, 4;

  • ж/м Красный камень, 3;

  • ул. Ватутина, 1, 1а-11; 2, 2а, 2м, 5;

  • пер. Краснокалиновий, 1-15, 2-40, 54-94, 47-75, 91-111; 49а;

  • ул. Большая Диевская, 46, 54Б, 56, 112б, 126, 134, 133-175, 181, 181а, 183, 185, 187, 179, 52а;

  • ул. Метростроевская, 14Б, 21А.

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Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Геническая, 3-9,2-12;

  • ул. Долинская, 3-21,2-14;

  • ул. Кузнечная, 3-15;

  • пер. Кузнечный, 1-21;

  • ул. Федора Сторубля, 1-25,2-28;

  • ул. Муравьева, 13-27,16-44;

  • ул. Сормовская, 1-3;

  • пер. Муравьева, 2,3;

  • пер. Пожарный, 1,3,2,4,6;

  • ул. Тобольская, 21-39,20-30;

  • ул. Чапаева, 17-31,16-31.

Шевченковский район:

  • ул. Вознесенская, 31-59,26-46;

  • ул. Светлова, 38-50,41-51;

  • ул. Грушевского, 28-38;

  • ул. Короленко, 55-61,24,26;

  • ул.Троицкая, 39,42,44.

  • ул. Великолукская, 4-76, 3-65;

  • ул. Ярославского, 56, 62, 65, 73/75, 76-130, 77-129;

  • ул. Динамо 66-120, 75-123, 53, 67;

  • ул. Абхазская, 17, 19, 26, 32;

  • ул. Генерала Пушкина 85-125;

  • ул. Рыбинская 52А, 55.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре и области разыскивают пропавшего без вести 16-летнего Александра Стародубцева. Парень ушел из дома 17 января и больше не выходил на связь с родными.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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