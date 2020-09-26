В Днепре на целый день отключат воду: адреса

София Закревская
София Закревская
Жизнь города
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В Днепре на целый день отключат воду: адреса

В Днепре во вторник, 29 сентября, на нескольких улицах отключат водоснабжение. Воды не будет целый день.

Отключение связано с проведением аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".

Воды не будет с 2:00 до 19:00 по следующим адресам:

  • ул. Стахановцев, 2 (детское учебное заведение № 334);

  • ул. Волоколамская, 12 (средняя общеобразовательная школа № 18);

  • ул. Саранская, 6 (специальная школа № 12);

  • ул. Каляева, 76 (средняя общеобразовательная школа № 68);

  • ул. Отечественная, 93 (школа);

  • ул. Отечественная;

  • ул. Каляева;

  • ул. Индустриальная;

  • ул. Манкевича;

  • ул. Веселая;

  • ул. Михайлова;

  • ул. Артюшенко;

  • ул. Саранская;

  • ул. Крюкова;

  • ул. Ивана Сокульского;

  • пер. Таврический;

  • ул. Передовая;

  • ул. Приднепровская;

  • ул. Раздельная;

  • ул. Кольцевая;

  • ул. Тургенева;

  • ул. Волоколамска;

  • ул. Делегатская;

  • ул. Солончаковая;

  • ул. Скоростная;

  • ул. Новочеркасская

  • ул. Варваровская;

  • ул. Гагринская;

  • ул. Гринченко;

  • ул. Богомаза;

  • ул. Спартака;

  • ул. Мольера;

  • ул. Лебедева-Кумача;

  • ул. Декабристов;

  • ул. Рижская;

  • ул. Лозовая.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Кривом Роге часть шахтеров прекратила подземный протест. На поверхность поднялись работники трех шахт.

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