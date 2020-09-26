В Днепре на целый день отключат воду: адреса
В Днепре во вторник, 29 сентября, на нескольких улицах отключат водоснабжение. Воды не будет целый день.
Отключение связано с проведением аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".
Воды не будет с 2:00 до 19:00 по следующим адресам:
ул. Стахановцев, 2 (детское учебное заведение № 334);
ул. Волоколамская, 12 (средняя общеобразовательная школа № 18);
ул. Саранская, 6 (специальная школа № 12);
ул. Каляева, 76 (средняя общеобразовательная школа № 68);
ул. Отечественная, 93 (школа);
ул. Отечественная;
ул. Каляева;
ул. Индустриальная;
ул. Манкевича;
ул. Веселая;
ул. Михайлова;
ул. Артюшенко;
ул. Саранская;
ул. Крюкова;
ул. Ивана Сокульского;
пер. Таврический;
ул. Передовая;
ул. Приднепровская;
ул. Раздельная;
ул. Кольцевая;
ул. Тургенева;
ул. Волоколамска;
ул. Делегатская;
ул. Солончаковая;
ул. Скоростная;
ул. Новочеркасская
ул. Варваровская;
ул. Гагринская;
ул. Гринченко;
ул. Богомаза;
ул. Спартака;
ул. Мольера;
ул. Лебедева-Кумача;
ул. Декабристов;
ул. Рижская;
ул. Лозовая.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Кривом Роге часть шахтеров прекратила подземный протест. На поверхность поднялись работники трех шахт.