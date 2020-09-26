В Днепре на целый день отключат воду: адреса

В Днепре во вторник, 29 сентября, на нескольких улицах отключат водоснабжение. Воды не будет целый день.

Отключение связано с проведением аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".

Воды не будет с 2:00 до 19:00 по следующим адресам:

ул. Стахановцев, 2 (детское учебное заведение № 334);

ул. Волоколамская, 12 (средняя общеобразовательная школа № 18);

ул. Саранская, 6 (специальная школа № 12);

ул. Каляева, 76 (средняя общеобразовательная школа № 68);

ул. Отечественная, 93 (школа);

ул. Отечественная;

ул. Каляева;

ул. Индустриальная;

ул. Манкевича;

ул. Веселая;

ул. Михайлова;

ул. Артюшенко;

ул. Саранская;

ул. Крюкова;

ул. Ивана Сокульского;

пер. Таврический;

ул. Передовая;

ул. Приднепровская;

ул. Раздельная;

ул. Кольцевая;

ул. Тургенева;

ул. Волоколамска;

ул. Делегатская;

ул. Солончаковая;

ул. Скоростная;

ул. Новочеркасская

ул. Варваровская;

ул. Гагринская;

ул. Гринченко;

ул. Богомаза;

ул. Спартака;

ул. Мольера;

ул. Лебедева-Кумача;

ул. Декабристов;

ул. Рижская;

ул. Лозовая.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Кривом Роге часть шахтеров прекратила подземный протест. На поверхность поднялись работники трех шахт.