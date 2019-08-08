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В Днепре можно пожаловаться на "трешовые" маршрутки: как это сделать

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Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко создал Facebook-группу "Смерть маршруткам".

Горожане могут делится проблемами маршруток и жаловаться на перевозки. Об этом корреспондент OBOZREVATEL узнал из сообщения Михаила Лысенко в группе.

"Думаю не надо никому рассказывать о состоянии маршрутных такси в нашем Городе. Я прекрасно знаю, что любая поездка наших горожан с или на работу довольно часто превращается в лютый треш. Любое хорошее утреннее настроение, моментально улетучивается после подобных передвижений. Сегодня, по поручению мэра, я анонсировал глобальную реорганизацию маршрутных перевозок в Днепре. Старт ее начнется 1 октября 2019 года", – написал заммэра.

Маршрутки Днепра

Маршрутки Днепра

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Он отметил, что каждая жалоба будет рассмотрена:

"До этого момента, прошу горожан делится проблематикой в существующих перевозках в этой группе. Уверяю, ни одно обращение не останется без рассмотрения", – добавил Лысенко.

Заместитель мэра Михаил Лысенко

Заместитель мэра Михаил Лысенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре маршрутки заменят на комфортные автобусы: названы сроки.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр маршрутка
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