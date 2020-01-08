В Днепре медики спасли безнадежного больного со страшной болезнью мозга

Нейрохирурги Днепровской областной больницы имени Мечникова подарили вторую жизнь мужчине с тяжелым заболеванием мозга, практически не оставлявшим ему шансов на выживание.

Больной искал спасение во многих городах страны, но лишь днепровские медики обеспечили ему полное излечение и возможность снова ощутить радости полноценной жизни. Об этом сообщил один из медиков отделения нейрохирургии №2 больницы Мечникова Игорь Кирпа на своей странице в Facebook.

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"Более месяца назад к нам поступил пациент, который около двух месяцев лечился в нескольких неврологических отделениях больниц в разных областях Украины, но состояние его драматически ухудшалось. Больной был доставлен в нашу больницу в крайне тяжелом состоянии: он не мог самостоятельно передвигаться (левые конечности не двигались), не мог себя обслуживать. МРТ головного мозга показало множественные абсцессы головного мозга в обоих полушариях", - рассказал Кирпа.

Днепровские медики решились на проведение сложной и филигранной операции. Риск был оправдан – уже через месяц пациент вышел из больницы здоровым человеком.

"Было решено удалить множественные абсцессы головного мозга, как единственный шанс на спасение больного. При компьютерной томографии после операции - положительная динамика. Назначена адекватная антибактериальная терапия. Через месяц больной покинул больницу Мечникова своими ногами в ясном сознании в сопровождении счастливых родственников! Благодаря слаженной работе коллектива больницы Мечникова удалось достичь фантастического результата лечения", - подытожил нейрохирург.

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