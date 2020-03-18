В Днепре медики не могут добраться на работу из-за карантина

В связи с ограничением движения пассажирского транспорта на Днепропетровщине медики не могут добраться на работу или вернуться домой с дежурств.

Большое количество среднего и младшего персонала больниц Днепра живут в пригородных селах. Об этом рассказал заместитель главного врача областной клинической больницы имени Мечникова Александр Толубаев в Facebook.

Маршрутки Днепр Информатор

"Большое количество среднего и младшего медицинского персонала больниц Днепра живут в пригородных селах. Если они не смогут добраться на работу, будет парализована работа всех учреждений здравоохранения", – написал врач.

На просьбу Толубаева отреагировать на важную проблему ответил глава профсоюза автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий. Он пообещал уточнить этот вопрос в Днепропетровской областной государственной администрации.

Как писал OBOZREVATEL ранее, для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции в Днепре и области ограничили движение пассажирского транспорта на период карантина.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!