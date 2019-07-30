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В Днепре масштабное отключение света: список улиц

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В Днепре 31 июля два района останутся без электричества.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

Днепр Час

Адреса, по которым не будет света:

Индустриальный район:

  • ул. Донецкое шоссе, 123, 129, 131;

  • ул. Щербины, 2, 4;

  • ул. Донецкое шоссе, 97 а, б-97 в, г, 99, 103, 107-109, 121;

  • ул. Усенко, 9-13, 15, 19-21, 23.

Шевченковский район:

  • ул. Рыбинская 1-77, 102;

  • ул. Казакова 25-49;

  • ул. Абхазкая 10-26, 13, 15, 2;

  • ул. Болгарская 1-13, 2-16;

  • ул. Одоевского 1-45, 2-38;

  • ул. Толстого 1-7, 2-6, 12-22;

  • ул. Батарейная 1-19, 2-32;

  • 1, 2, 3 туп. Одоевского;

  • 1, 2 туп. Рибинский;

  • туп.Толстого 1-3, 4-6;

  • пер. Батарейный, 24;

  • ул. Ярославская, 3а.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам объяснили выгоду альтернативной энергетики.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ЖКХ
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