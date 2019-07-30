В Днепре масштабное отключение света: список улиц

В Днепре 31 июля два района останутся без электричества.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Днепр Час

Адреса, по которым не будет света:

Индустриальный район:

ул. Донецкое шоссе, 123, 129, 131;

ул. Щербины, 2, 4;

ул. Донецкое шоссе, 97 а, б-97 в, г, 99, 103, 107-109, 121;

ул. Усенко, 9-13, 15, 19-21, 23.

Шевченковский район:

ул. Рыбинская 1-77, 102;

ул. Казакова 25-49;

ул. Абхазкая 10-26, 13, 15, 2;

ул. Болгарская 1-13, 2-16;

ул. Одоевского 1-45, 2-38;

ул. Толстого 1-7, 2-6, 12-22;

ул. Батарейная 1-19, 2-32;

1, 2, 3 туп. Одоевского;

1, 2 туп. Рибинский;

туп.Толстого 1-3, 4-6;

пер. Батарейный, 24;

ул. Ярославская, 3а.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам объяснили выгоду альтернативной энергетики.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся