В Днепре масштабное отключение света: список улиц

В Днепре 31 июля два района останутся без электричества.
Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Днепр Час
Адреса, по которым не будет света:
Индустриальный район:
ул. Донецкое шоссе, 123, 129, 131;
ул. Щербины, 2, 4;
ул. Донецкое шоссе, 97 а, б-97 в, г, 99, 103, 107-109, 121;
ул. Усенко, 9-13, 15, 19-21, 23.
Шевченковский район:
ул. Рыбинская 1-77, 102;
ул. Казакова 25-49;
ул. Абхазкая 10-26, 13, 15, 2;
ул. Болгарская 1-13, 2-16;
ул. Одоевского 1-45, 2-38;
ул. Толстого 1-7, 2-6, 12-22;
ул. Батарейная 1-19, 2-32;
1, 2, 3 туп. Одоевского;
1, 2 туп. Рибинский;
туп.Толстого 1-3, 4-6;
пер. Батарейный, 24;
ул. Ярославская, 3а.
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