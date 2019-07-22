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В Днепре масштабное отключение света: список адресов

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В Днепре 23 июля на некоторых улицах отключат свет.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

Топор

Адреса, по которым не будет электричества:

Шевченковский район:

  • ул. Росси, 21 — 65, 40 — 78;

  • ул. Платова, 106, 108;

  • пер. Паганини, 1 — 29, 2 — 20;

  • ул. Бурденко, 14 — 80, 23 — 71;

  • ул. Антипа Синявского, 50 — 78;

  • пер. Нарвский, 1 — 29, 2 — 20;

  • пер. Чудский, 1 — 29, 2 — 16;

  • ул. Смежная, 1 — 15, 4 — 28;

  • ул. Денисова, 2 — 32, 13 — 25;

  • пер. Денисова, 1 — 21, 2 — 40;

  • ул. Уютная, 1 — 27, 22 — 40;

  • пер. Платова, 1 — 33, 2 — 20;

  • пер. Баженова, 42, 42а, 44а, 45а, 45б, 46а;

  • ул. Вознесенская, 25;

  • ул. Михаила Грушевского, 55а, 61;

  • пер. Уютный, 3б, 5б, 7, 9б, 10а, 10б.

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Новокодакский район:

  • ул. Республиканская, 1 — 37, 2 — 44;

  • ул. Зеленая балка, 2 — 54, 9 — 29, 39, 43 — 51;

  • ул. Любы Шевцовой, 1 — 11;

  • ул. Василия Капниста, 1 — 21, 2 — 30;

  • ул. Крутой спуск, 1 — 35, 2 — 20;

  • ул. Невельского, 1 — 29, 2 — 18;

  • пер. Дальнеуральский, 1 — 35, 2 — 28;

  • ул. Дальнеуральская, 20.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Моторная, 59 — 137, 114 — 204;

  • ул. Бережная, 48 — 102, 87 — 157;

  • ул. Попудренко, 1 — 23;

  • ул. Гиляровского, 1 — 47.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине придется платить за электроэнергию по-новому.

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Место
Украина Днепр
Тег
Днепр
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