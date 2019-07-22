В Днепре масштабное отключение света: список адресов

В Днепре 23 июля на некоторых улицах отключат свет.

Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Топор

Адреса, по которым не будет электричества:

Шевченковский район:

ул. Росси, 21 — 65, 40 — 78;

ул. Платова, 106, 108;

пер. Паганини, 1 — 29, 2 — 20;

ул. Бурденко, 14 — 80, 23 — 71;

ул. Антипа Синявского, 50 — 78;

пер. Нарвский, 1 — 29, 2 — 20;

пер. Чудский, 1 — 29, 2 — 16;

ул. Смежная, 1 — 15, 4 — 28;

ул. Денисова, 2 — 32, 13 — 25;

пер. Денисова, 1 — 21, 2 — 40;

ул. Уютная, 1 — 27, 22 — 40;

пер. Платова, 1 — 33, 2 — 20;

пер. Баженова, 42, 42а, 44а, 45а, 45б, 46а;

ул. Вознесенская, 25;

ул. Михаила Грушевского, 55а, 61;

пер. Уютный, 3б, 5б, 7, 9б, 10а, 10б.

Новокодакский район:

ул. Республиканская, 1 — 37, 2 — 44;

ул. Зеленая балка, 2 — 54, 9 — 29, 39, 43 — 51;

ул. Любы Шевцовой, 1 — 11;

ул. Василия Капниста, 1 — 21, 2 — 30;

ул. Крутой спуск, 1 — 35, 2 — 20;

ул. Невельского, 1 — 29, 2 — 18;

пер. Дальнеуральский, 1 — 35, 2 — 28;

ул. Дальнеуральская, 20.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Моторная, 59 — 137, 114 — 204;

ул. Бережная, 48 — 102, 87 — 157;

ул. Попудренко, 1 — 23;

ул. Гиляровского, 1 — 47.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине придется платить за электроэнергию по-новому.

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