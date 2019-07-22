В Днепре масштабное отключение света: список адресов

В Днепре 23 июля на некоторых улицах отключат свет.
Это связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Топор
Адреса, по которым не будет электричества:
Шевченковский район:
ул. Росси, 21 — 65, 40 — 78;
ул. Платова, 106, 108;
пер. Паганини, 1 — 29, 2 — 20;
ул. Бурденко, 14 — 80, 23 — 71;
ул. Антипа Синявского, 50 — 78;
пер. Нарвский, 1 — 29, 2 — 20;
пер. Чудский, 1 — 29, 2 — 16;
ул. Смежная, 1 — 15, 4 — 28;
ул. Денисова, 2 — 32, 13 — 25;
пер. Денисова, 1 — 21, 2 — 40;
ул. Уютная, 1 — 27, 22 — 40;
пер. Платова, 1 — 33, 2 — 20;
пер. Баженова, 42, 42а, 44а, 45а, 45б, 46а;
ул. Вознесенская, 25;
ул. Михаила Грушевского, 55а, 61;
пер. Уютный, 3б, 5б, 7, 9б, 10а, 10б.
Новокодакский район:
ул. Республиканская, 1 — 37, 2 — 44;
ул. Зеленая балка, 2 — 54, 9 — 29, 39, 43 — 51;
ул. Любы Шевцовой, 1 — 11;
ул. Василия Капниста, 1 — 21, 2 — 30;
ул. Крутой спуск, 1 — 35, 2 — 20;
ул. Невельского, 1 — 29, 2 — 18;
пер. Дальнеуральский, 1 — 35, 2 — 28;
ул. Дальнеуральская, 20.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Моторная, 59 — 137, 114 — 204;
ул. Бережная, 48 — 102, 87 — 157;
ул. Попудренко, 1 — 23;
ул. Гиляровского, 1 — 47.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине придется платить за электроэнергию по-новому.
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