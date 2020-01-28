В Днепре масштабное отключение света: кого коснется

В среду, 29 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская жизнь

Временно без света останутся жители пяти районов:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Крюковская, 6-44,51-83;

ул. Таганрогская, 73,42-82;

ул. Геническая, 3-9,2-12;

ул. Долинская, 3-21,2-14;

ул. Кузнечная, 3-15;

пер. Кузнечный, 1-21;

ул. Федора Сторубля, 1-25,2-28;

ул. Муравьева, 13-27,16-44;

ул. Сормовская, 1-3;

пер. Муравьева, 2,3;

пер. Пожарный, 1,3,2,4,6;

ул.Тобольская, 21-39,20-30;

ул.Чапаева, 17-31,16-31;

ул. Кравченко, 1-31,2-40;

ул. Динника, 47-57,62-82;

пер. Динника 1-9,2-4;

ул. Захаренка, 1-31,2-40;

ул. Каневская, 60/2;

ул. Кожемяки, 44-66,53-77;

пер. Дорожний, 10;

пер. Кожемяки, 6-12;

ул. Куликовская, 1-21,2-26;

ул. Ивана Пулюя, 1-33,2-36;

пер. Ивана Пулюя 1-3,2-14;

ул. Симеизская, 1-39,2-34;

ул.Тихая, 1-29,2-26;

ул. Юридическая, 18-26;

ул. Передовая, 681-735;

ул. Моховая, 160-180, 131, 181-191,187а-221а;

ул. Робкоровская, 75а, 108-116, 75-105, 118-166.

Самарский район:

ул. Автодорожная, 27-31,2,2,4,8-36;

ул. Бестужева, 38;

ул. Июльская, 1;

ул. Керамическая, 1-21,2-40;

ул. Отдыха, 42-120,55а, 75-131;

ул. Острожского, 20-32, 13- 33/2;

ул. Романовского, 33-57,61-75,36-78-80;

ул. Соловьиная, 47-75,42-64;

ул. Туркменская, 51-125;

ул. Командира Юнина, 45-77,64-94;

ул. Северодонецкая, 7.

Шевченковский район:

ул.Дарвина, 43-47,38-44;

ул. Симона Петлюры, 25-39,32-46;

ул. Грушевского, 48-52;

ул.Троицкая, 48-56;

ул. Короленко, 71.

Новокодакский район:

ул. Днепросталевская, 2-62, 7-55;

ул. Заливная, 1, 2, 3а, 4;

ул. Макарова, 72-100, 73-105;

пер. Короленко, 1-19, 2-26;

ул. Вильямса, 27-93, 38-90;

ул. Большая Диевская, 214, 222-358, 241а;

ул. Мицкевича, 2-22, 3-25;

ул. Костюшко, 1-25, 2-28;

ул. Нежинская, 2-36, 3-41;

ул. Гулака-Артемовского, 1-39, 2-34;

ул. Цветочная, 2-38, 3-43;

ул. Таганская, 1-11, 10-22;

пер. Неманский, 1-13, 2-24;

ул. Коллективная, 1-35, 2-42;

ул. Юрия Кондратюка, 204-258, 258А, 256а, 209-255;

пер. Тюменский, 1-31, 2-38;

пер. Зенитный, 1-15, 2-12;

ул. Весенняя, 1-109, 4-98;

ул. Фронтовая, 2-80, 1-85;

пер. Фронтовой 2-80, 1-85;

ул. Ватутина, 49-53, 58-66;

пер. 1-й Курсовой, 1-21, 4-20 / 2;

ул. Можайского, 1-21, 2-36;

ул. Приовражная, 2, 4, 6.

Соборный район:

ул. Брондукова, 1-31, 19а, 2-38;

ул. Победная, 1-19, 2-16, 21-31, 19а, 21-б, 20-30;

ул. 9 января 1-61, 2-58.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на ж/м Ломовской возле одного из пешеходных переходов появились пластиковые фигурки детей. Переход, где были установлены фигурки, ведет к школе №134.

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