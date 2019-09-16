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16 сентября • обновлено в 14:07
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В Днепре маршрутчик выкинул ребенка из салона: соцсети возмущены

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В Днепре наглый маршрутчик выкинул 13-летнюю девочку из салона.

По словам мамы Анны Магро, водителя не устроила копия удостоверения ее дочки. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я в шоке! Сегодня мою дочку 13-ти лет водитель выкинул из маршрутки, потому что его не устроила копия удостоверения об инвалидности детства! Все это произошло в маршрутке 58", – написала женщина.

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Маршрутчик выкинул ребенка

Маршрутчик выкинул ребенка

Она отметила, что водитель требовал только оригинал документа:

"Потребовал оригинал, объяснив это тем, что ксерокопия - это просто бумажка. До сегодняшнего дня копия всегда подходила, да и давать ребёнку оригинал удостоверения - нецелесообразно", – добавила мама девочки.

Пассажиры в салоне заступились за ребенка, но маршрутчик просто выкинул девочку из маршрутки:

"Все присутствующие в маршрутке пытались заступиться за дочку, но водитель проявил максимальную бесчеловечность и высадил ее на незнакомой ей улице в полной темноте! Дочка испугалась и вся в слезах позвонила мне. Позже оказалось, что это был последний автобус, при этом водитель знал это! И выкинул девочку одну поздним вечером!", – рассказала Анна Магро.

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Женщина добавила, что водитель вел себя неадекватно:

"С водителем говорили, ведёт себя неадекватно! Назвать фамилию отказался. Хочется дать этой истории огласки, чтобы таких ублюдков снимали с маршрута! Смотря на таких становится вопрос не то, что о профессионализме, а изначально - о человечности! Ее просто нет", – подчеркнула мама девочки.

Маршрутчик выкинул ребенка

Маршрутчик выкинул ребенка

Facebook Анны Магро

Маршрутчик выкинул ребенка

Маршрутчик выкинул ребенка

Facebook Анны Магро

Маршрутчик выкинул ребенка

Маршрутчик выкинул ребенка

Facebook Анны Магро

В соцсети люди возмутились историей и высказали свое мнение:

"Урод!!! Надо было его завезти куда подальше и вышвырнуть из машины... Козёл", "Быдло", "Тварь отмороженная!", "Можно было и уступить ребенку", "Бык жадный!", "Это ужас! Бедная девочка", – пишут пользователи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Каменском водитель маршрутки выгнал пассажирку из салона.

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Место
Украина Днепр
Теги
водитель маршрутки маршрутка
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