В Днепре несколько улиц останутся без света: адреса

В субботу, 8 февраля, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Сусанин
Света не будет с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:
Шевченковский район:
ул. Святослава Храброго, 18-20;
ул. Короленко, 23-35,16-18.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре прошел митинг в защиту прав животных. С обращением к власти и жителям города выступили зооволонтеры и владельцы четверолапых.
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