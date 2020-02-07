Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

София Ковнир

В Днепре несколько улиц останутся без света: адреса

1.3т
Читать материал на украинском

В субботу, 8 февраля, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Новости
Куда в Днепре звонить, если нужна помощь: список полезных номеров

Отключение света

Отключение света

Сусанин

Света не будет с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:

Шевченковский район:

  • ул. Святослава Храброго, 18-20;

  • ул. Короленко, 23-35,16-18.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре прошел митинг в защиту прав животных. С обращением к власти и жителям города выступили зооволонтеры и владельцы четверолапых.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги