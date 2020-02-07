В Днепре несколько улиц останутся без света: адреса

В субботу, 8 февраля, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Сусанин

Света не будет с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:

Шевченковский район:

ул. Святослава Храброго, 18-20;

ул. Короленко, 23-35,16-18.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре прошел митинг в защиту прав животных. С обращением к власти и жителям города выступили зооволонтеры и владельцы четверолапых.

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